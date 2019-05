Jorge Javier Vázquez opina sobre la vida de Ana Rosa Quintana: "Le va la marcha"

La vida de los pesos pesados de Telecinco interesa mucho. Los espectadores les vemos cada día a través de la pantalla, y cualquier dato íntimo de su vida privada es de interés general. Por eso las columnas de Jorge Javier Vázquez tienen tanto tirón, porque pone de relieve la cara 'humana' de los presentadores.

En esta ocasión, el presentador ha hablado de Ana Rosa Quintana.

La "marcha" que lleva Ana Rosa Quintana

Jorge Javier asegura en su blog de 'Lecturas' que mientras estaba celebrando el cumpleaños de Mila Ximénez en un restaurante, en el que estaban reunidos numerosos personajes televisivos, vio entrar en el local a Ana Rosa Quintana, a su marido y a Paolo Vasile. Habían quedado para una cena informal, como te contamos aquí.

A Ana Rosa le va la marcha, y encima le sienta bien. Está guapa

"El martes fue el cumpleaños de Mila, y nos fuimos a cenar con ella. (...) Al poco rato de sentarnos, aparece Paolo Vasile, nuestro jefazo de Mediaset. Intercambiamos risas con él. (...) Mientras seguimos charlando con Vasile, entra Ana Rosa Quintana con su marido, que han quedado a cenar con el jefe. Si yo tuviera que levantarme a las horas que se levanta Ana Rosa, me acostaría aproximadamente a las siete de la tarde. Pero a ella le va la marcha, y encima le sienta bien. Está guapa. Antes no entendía que siguiera dando el callo a esas horas tan intempestivas, pero ahora, cada vez, la comprendo más. Porque los años de ahora no son los de antes", reflexiona Jorge Javier acerca de su compañera de cadena.

La segunda juventud de Ana Rosa

La jovialidad que ve en Ana Rosa también se la atribuye a Mila: "Están viviendo una segunda juventud. No hay más que verlas. Pero es que, además, la relatividad de la edad la estoy viviendo en mis propias carnes. Se me rifan. Me lo quitan de las manos. Ana Rosa nos hace entrega de una caja de cerezas de su finca, y yo intento preguntarle cómo hace para sacarle tanto partido al tiempo porque, a su lado, la mayoría somos unos vagos redomados".

