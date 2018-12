Habla el nuevo amigo de Jorge Javier Vázquez: "Lo nuestro podría haber sido solo un rollo"

David Carrillo es conocido en el mundo de la interpretación por haber sido 'chico Disney' hace doce años, y por haber sido el mejor amigo del personaje Chechu, de la serie 'Médico de familia'. Ahora se dedica a los musicales, al mundo del doblaje y al teatro. Justo esto último es lo que le ha unido a Jorge Javier Vázquez, con quien coproduce la obra 'Bellas y bestias'.

Sabemos todo esto porque el propio David lo ha contado en 'Lecturas', donde habla abiertamente de la relación que tiene con el presentador de Telecinco. Ambos se conocen desde la época en la que Jorge Javier presentaba 'Aquí hay tomate'. "Hemos coincidido en varias fiestas, y siempre hemos tenido una actitud picantona y divertida. Empezamos a hablar cuando ambos lo dejamos con nuestras parejas y la intención era quedar para ver qué pasaba".

Al final, según cuenta David, dejaron de lado la atracción mutua y redujeron su relación a lo laboral: "Al final todo derivó en trabajar juntos, algo que me enorgullece y me encanta. Podía quedar en un rollo de 'aquí te pillo, aquí te mato' y hasta luego, pero hemos hecho algo juntos muy interesante y hemos dado trabajo a mucha gente".

En la revista también habla de su pasado como chico Disney, de la que no se arrepiente, y de los episodios de bullying que sufrió cuando era pequeño.

Jorge Javier, sobre su ex

El presentador de Telecinco, por su parte, habló recientemente en la misma revista sobre su exnovio, Paco, con quien cortó relación en verano de este año.

"Hemos retomado el contacto vía email. No sabemos lo que va a pasar. He sido poco generoso con mi ex. Él no soportó mis vaivenes emocionales. Tras reflexionar, soy capaz de decir: ¡Cuánto metí la pata!", dijo Jorge Javier Vázquez, quien puntualiza que no le haría gracia que su ex encontrase a otra persona: "Si encuentra a alguien que le haga feliz, lo tendré que aceptar, pero no me gustaría. Cuando yo me voy de gira, él se queda en casa con los perros. Está todo sincronizado".

