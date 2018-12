Jorge Javier Vázquez estalla en directo en 'GH VIP': "Basta de abucheos. Han perdido todo el valor"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ser uno de los protagonistas de 'GH VIP 6'. El presentador del reality de Telecinco se ha referido una vez más a los abucheos en la gala 13 del concurso, emitida este jueves.

En directo, Jorge Javier ha espetado al público del plató que, por favor, parasen con el ruido: "De verdad, intento tener paciencia, pero ya me canso. No oigo lo que está pasando en la casa. Y si yo me pierdo la mitad del parlamento, imaginaos la audiencia".

"Vale ya con los abucheos. Han perdido todo el valor", ha añadido.

El público se ha callado del todo, y los concursantes han aplaudido.

Recordemos que hubo una gran polémica hace semanas al respecto: se aseguraba que los abucheos eran enlatados, y usados presuntamente por el programa para beneficiar a unos concursantes y entorpecer a otros.

Muy criticado en Twitter

Los comentarios del presentador han sido duramente reprendidos por los espectadores del reality, que se han expresado a través de las redes sociales. Recogemos algunas de sus declaraciones:

Ahora resulta que a Jorge Javier Vázquez le molestan los abucheos, pero cuando el propio programa los ponía enlatados contra Miriam NO decía nada. Así es este personajillo. #GHVIPGala13#SomosLaAudiencia6@ghoficial — Bicho Malo (@El_Bicho_Malo) 6 de diciembre de 2018

#GHVIPGala13 Jorge Javier si escuchamos a los concursantes y es libre que el público se exprese y más en el día de la Constitución española.. Menos cuando no os gusta GH y ponéis enlatados... Los únicos finalistas por ser como sin y excelentes concursantes sin Koala y Miriam..OK — @❤JORGE💛JORDI💜 (@JORGEJORDI2) 6 de diciembre de 2018

Jorge Javier yo en mi puta casa me entero de todo lo que dicen. Deja al público ser libre que es el que te da de comer. #GHVIPGala13 — 🥀 (@luckybIoom) 6 de diciembre de 2018

#GHVIPGala13 otra vez Jorge Javier pidiendo a la audiencia q no se exprese. Que vuelva Mercedes Milá, la esencia de Gran Hermano. — Señorita Caracoles (@vivisalvat) 6 de diciembre de 2018

Otra vez Jorge callando al público #GHVIPGala13 — ? (@sofia68153373) 6 de diciembre de 2018

Jorge javier el publico tiene la libertad de aplaudir o abuchear , no le llegas a la altura de Mercedes , payaso vete ya #GHVIPGala13 — Fran (@BtsAlexito) 6 de diciembre de 2018

