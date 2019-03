Jorge Javier Vázquez se emociona con el regalo de Belén Esteban (y cuenta cómo se encuentra tras el ictus)

Jorge Javier Vázquez intervino en directo este miércoles en Sálvame para contar cómo se encuentra tras haber sufrido un ictus y haber sido operado.

Emocionado con el regalo de Belén

El presentador agradeció, vía telefónica, a todos sus compañeros el cariño recibido y le dedicó unas palabras especiales a Belén Esteban: "Tengo la estampa que me diste en la mesita".

Jorge Javier se emocionó al explicar que la colaboradora le hizo llegar una estampa de San Judas Tadeo y le envió una foto de ella misma encendiendo una vela para que la operación fuera un éxito.

La princesa del pueblono pudo contener las lágrimas, y le dijo que era suya: "Quiero que te la quedes para siempre". Cabe destacar que esta estampa siempre la lleva Belén consigo, por lo que el detalle es inmenso.

Jorge Javier cuenta cómo está

El presentador explicó todo lo ocurrido: "El sábado me desmayé y estuve inconsciente como dos o tres minutos". También sufrió mareos durante la última gala de GH Dúo, pero lo achacó a estar de pie mucho tiempo en la misma posición.

El desmayo le sucedió en Marrakech, pero no le dio excesiva importancia y se subió al avión: "Tuve que coger un avión, lo que podría haber sucedido… es lo que me ha dicho el médico, que ha sido todo muy, muy, muy grave".

Cuando me desmayé había sufrido un ictus y que las consecuencias podrían haber sido muy graves

"Escuché al doctor la palabra 'gravísimo'", apuntó. No le operaron de inmediato porque había desayunado y tenían que esperar. La intervención fue muy bien y solo después Jorge supo de verdad lo que había pasado: "Me dijo que cuando me desmayé había sufrido un ictus y que las consecuencias podrían haber sido muy graves”.

"No quiero vivir con miedo"

“No he querido saber qué gravedad pero las consecuencias podrían haber sido nefastas”, dijo el presentador.

Me gusta vivir como vivo, no quiero verme ni con una mantita ni con un caldo

"No tengo pensamientos negativos, no quiero vivir con miedo”, añadió. Tiene claro que no va a cambiar su ritmo de vida: "Me gusta vivir como vivo, no quiero verme ni con una mantita ni con un caldo ni como Carmen Borrego".

Los colaboradores del programa le mandaron mucho amor y le desearon una pronta recuperación.