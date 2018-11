Jorge Javier Vázquez, desafiante en la gala 12 de 'GH VIP' contra los espectadores y Rosa María Mateo

Jorge Javier Vázquez ha estado sembrado en la gala 12 de 'GH VIP 6'. Ha llegado fuerte tras el flojo programa de la pasada semana, y ha vuelto a las andadas: ha mandado un mensaje a la audiencia y a Rosa María Mateo, la administradora única provisional de RTVE.

El presentador, primero, se ha dirigido a los espectadores del reality: "Hay que ser feliz. Hay que seguir viendo 'Gran Hermano VIP' como un programa de televisión cuyo único afán es entretener". También ha parado los abucheos contra Mónica Hoyos, algo que ha sido muy criticado en las redes sociales.

Jorge javier parando los abucheos, me meo! Pero cuando son enlatados no dice nada... claro que si! No teneis vergüenza @telecincoes#GHVIPGala12