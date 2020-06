Última hora de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban tras su bronca: un mensaje y un esperado reencuentro

La sonada bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban de este fin de semana sigue coleando. Si no te has enterado de lo sucedido: ambos se enzarzaron en una brutal discusión en el 'Deluxe' después de que ella criticara la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus y le dijera a Jorge Javier que él no había vivido realmente las consecuencias de la covid-19.

Pues bien, tras los gritos que dio Jorge Javier, enfadado con la que era su amiga, acabó abandonando el plató. Según pudo saber Vozpópuli en exclusiva a través de testigos presenciales, la colaboradora de 'Sálvame' no dejó el plató pero sí que se enfadó bastante: montó en cólera tras la fuerte discusión y fuera de cámaras.

Belén también llamó en la publicidad a la cúpula de 'Sálvame', la dirección de la productora del programa, La fábrica de la tele, para mostrar su enfado por lo ocurrido.

Ha hecho más oposición al Gobierno aquí Belén Esteban que todo el PP durante la crisis del coronavirus. El dictador de Badalona, Jorge Javier, demostrando machismo y malas formas. Representa bien a la izquierda: histriónico, totalitario y maleducadopic.twitter.com/vLp5apPrRP — T3RCIO 4.0 🇪🇸 (@tercio_t4) June 20, 2020

Jorge Javier le mandó un mensaje a Belén Esteban

Tras abandonar el plató, Jorge Javier acercó posturas por WhatsApp con Belén Esteban a lo largo del fin de semana, según dijo David Valldeperas, realizador del espacio.

No se desveló el contenido de tal mensaje, pero lo que está claro es que Belén no se arrepiente de lo que sucedió ni de lo que dijo. En una conexión con 'Sálvame' este lunes, la 'princesa del pueblo' no quiso hablar de Jorge Javier pero sí arremetió contra Kiko Matamoros, uno de los que se puso del lado del presentador.

"Prefiero ser populista que no pelota, no sabía que había un abogado de Estado en el programa, pero no ha llegado a procurador", dijo, refiéndose a Matamoros. "Yo no me reúno con influencers ni futbolistas, sino con gente normal"", añadió la rubia.

Un reencuentro esperado

Se espera que Belén y Jorge Javier resuelvan sus problemas en directo y con los espectadores como testigos, por eso ella no se ha manifestado al respecto todavía, ni siquiera cuando la llamamos el lunes. "Lo siento, no os puedo atender, estoy trabajando", nos dijo a las 11 de la mañana.

Se espera que el reencuentro entre ambos se produzca este martes o a lo largo de la semana.

¿Tú con quién vas? Nosotros creemos que con Belén.