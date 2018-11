Jorge y Miri de ‘MasterChef 5’ vuelven a estar juntos tras tres meses separados

Los concursantes de ‘Masterchef 5’, Jorge Brazález y Miri Miriam Pérez-Cabrero, han vuelto a darse una segunda oportunidad después de que anunciaran su ruptura públicamente el pasado 23 de agosto a través de Instagram.

La última publicación de la pareja en las redes sociales ha dejado constancia de que han retomado su relación sentimental. Jorge ha compartido en Instagram una foto suya en Nueva York, donde se ve que ha escrito sobre una mesa el nombre de ‘Miri’ junto a un corazón. Acompañando a la imagen ha escrito: “Porque sí”.

Por su parte Miriam compartía horas más tarde una imagen en la que se les puede ver juntos y abrazados, como si se fueran a dar un beso, y Miri ha escrito junto a ella: “Y así contesto yo… Por qué no?”.

La noticia ha sido muy bien recibida por todos sus seguidores, a los que también les dio mucha pena y tristeza cuando decidieron romper su relación. Jorge lo comunicó a través de las redes sociales, con una foto de ellos dos juntos, en la que salían abrazándose, con Miri de espaldas a la cámara, junto a estas bonitas y, a la vez, tristes palabras: “Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado. @mirimchef5 y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas. Mi amor perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es necesario de cara a las personas y sus preguntas. Momentos difíciles, se ruega respeto. Adiós Princesa”.