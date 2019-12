Jordi González, al descubierto: su vida amorosa, su sueldo, casas, familia y más

Jordi González es una de las caras más visibles y conocidas de la televisión actual. El presentador, que lleva en Telecinco desde 1997, se puede ver salpicado por la polémica con 'Gran Hermano', por la presunta violación a Carlota Prado en otra edición del reality. El concurso amenaza con desaparecer, como le ocurrió a 'La Noria', programa que, por cierto, presentaba el propio Jordi.

Al margen de todo este lío, hoy queremos conocer más a uno de los pesos pesados de Mediaset, quien es muy hermético con su vida privada. ¿Tiene hermanos? ¿Pareja? ¿Cuál es su sueldo? ¿Dónde vive? Respondemos a estas y a otras cuestiones a continuación.

Jordi González, catalán, 57 años

Jordi González Belart nació en Barcelona el 26 de septiembre de 1962, por lo que tiene 57 años muy bien llevados.

Sus estudios

Simultaneó sus estudios de Ciencias de la Información con los de Filosofía, pero a los 17 años entró de forma casual en la radio, y desde entonces se ha dedicado a los medios de la comunicación. Desconocemos si acabó las carreras, pero todo apunta a que no.

Tiene un hermano taxista

Jordi es muy reservado con su vida personal, pero eso apenas se sabe nada de su familia. Solo conocemos que tiene un hermano, y es taxista, del que habló en 2017 en medio de la polémica con las VTC.

"Mi único hermano es taxista y creo que todavía está pagando la licencia, que le costó como 150.000 euros al pobre. (...) Vamos, que el servicio del taxi no es público, ¡es privado!", dijo el presentador en un programa.

En otra ocasión, se refirió también a su hermano en 2018, en 'Viva la vida', donde dijo que él era independentista y Jordi no, lo que ha provocado alguna que otra riña familiar: "La sociedad catalana se ha fracturado, mi propia familia... Mi hermano piensa de una manera y yo pienso de otra, entonces para no confrontarnos no hablamos del asunto".

Jordi no es independentista

Como catalán, Jordi no cree que Cataluña debiera ser independiente de España: "No sé todavía por qué sería mejor que Cataluña fuera independiente. Y como no lo sé, me reservo el derecho a no ser independentista. Pero entonces hay mucha gente independentista que se enfada conmigo; que son muy demócratas, pero si no pienso lo mismo que ellos se enfadan conmigo. (...) Me parece bien que [los independentistas] lo reivindiquen, pero que dejen también que los que no piensan lo mismo lo expresen, que tengan oportunidad de hacer pedagogía del no en la televisión catalana", dijo en 2018.

Su vida amorosa

Jordi es muy respetado por la prensa rosa de este país, pues nunca le han pillado en un renuncio o con alguna pareja por la calle. El único dato que tenemos de su vida amorosa lo dio el vidente Octavio Aceves en un programa de televisión en 2017: "Le tengo cariño [a Jordi] porque cuando yo vivía en Barcelona, él y su novio Sergi Mateu…", dijo.

Sergi Mateu es un actor español conocido por su papel en la exitosa serie 'Hospital Central'.

Ninguno de los dos entró a desmentir la noticia. Asimismo, a Jordi nunca se le ha relacionado con nadie más. No tiene hijos.

Su sueldo

Se estima que Jordi González cobra unos 2,5 millones de euros por cada temporada en Mediaset. Actualmente conduce los debates de 'Gran Hermano VIP' y, desde este semana, también las galas de los jueves, ya que Jorge Javier Vázquez está de baja.

Tiene una casa en Río de Janeiro

Al presentador no le va nada mal. Tiene una espectacular casa en Río de Janeiro con vistas a la laguna Rodrigo de Freitas. Él mismo enseñó esta residencia en televisión, en el programa 'Viajeros Cuatro'.

Río de Janeiro es una de las ciudades favoritas de Jordi González, apasionado del sol y del calor, por eso no dudó en hacerse allí con una apartamento y acudir asiduamente a desconectar de España.

Sus otras casas: Barcelona, Madrid y Miami

El presentador catalán no solo tiene residencia fijada en Río de Janeiro, sino que también otras tres casas. Según revela 'Periodista Digital', Jordi tiene casa en Barcelona, otra en Madrid, por motivos profesionales y donde pasa la mayor parte del tiempo cuando trabaja, y una tercera en Miami, donde pasa la mayor parte del año.

Muy discreto con sus amistades

Igual que no sabemos nada de su pareja, si la tiene, tampoco hay apenas información acerca de sus amistades. En su cuenta personal de Instagram queda patente que amigos no le faltan.

Se cuida

Jordi es consciente de que vive de su imagen, y aunque no es tan presumido como sus compañeros de profesión, sí que se cuida haciendo deporte y comiendo sano.

Tiene dos perras

Las compañeras de piso e 'hijas adoptivas' del presentador son Lola y Ginebra, sus dos perritas a las que adora.

Su sorprendente silencio con 'GH VIP'

El 14 de abril de 2012, 'La noria' fue cancelado en Telecinco tras una huida masiva de anunciantes del programa, que entrevistó a Rosalía García, madre del Cuco, entonces uno de los acusados por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

Esto no fue bien visto ni por la Justicia ni por las marcas, y finalmente el programa echó el cierre. Antes del adiós definitivo, no obstante, Jordi salió en defensa de su casa, Mediaset, y de 'La Noria', espacio que él presentaba.

"De repente, leo cientos de mensajes de repulsa a la presencia en el programa de mañana [sábado] de la madre del Cuco". ¿Por qué esa entrevista tiene interés en 'El País' o 'El Mundo' y no en Telecinco?", dijo en Twitter.

Ante el caso de la nueva polémica por la presunta violación de Carlota Prado y la fuga de anunciantes que ha conllevado aún no se ha pronunciado, y, visto lo que sucedió con 'La Noria', no esperamos que lo haga, la verdad.

¿Finalizará su carrera en Mediaset?

Jordi lleva en Mediaset desde 1997, o sea ya 22 años. Antes pasó por numerosas radios, donde comenzó su carrera (Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio, Ràdio Salut, Radio Nacional de España, RAC1...) y por casi todas televisiones (TVE, Antena 3, Canal Sur, TV3...), sin embargo parece que en la empresa de Paolo Vasile ha encontrado su sitio, y lo más probable es que se jubile en Telecinco.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de Jordi González? ¿Te cae bien?