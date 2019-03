Jordi González se estrena como sustituto en 'GH Dúo' haciendo llorar a un familiar en directo

Este miércoles se emitió la gala de GH Dúo: límite 24 horas en Telecinco. Recordemos que Mediaset decidió cambiar este programa del martes al miércoles para competir así con La Voz (Antena 3).

En el espacio, que estuvo presentado por Jordi González debido a la baja indefinida Jorge Javier Vázquez, fueron protagonistas las visitas de los familiares de los concursantes a la casa de Guadalix con motivo del Día del padre.

Maite, muy dura con Sofía

Maite Galdeano subió a la casa con una idea clara: reprochar a su hija Sofía Suescun la relación con Alejandro Albalá. "Tú no eres la culpable de las angustias de nadie. Eres una persona libre, libre, ¡estás libre! ¿Te has enterado? Tienes que ser dura y perseverante, no me fastidies", le reprochó Maite de una forma muy dura.

"Tampoco me puedes decir las cosas que tengo que hacer”, le respondió Sofía, visiblemente angustiada con las formas de su madre. Esa angustia fue a más, y tras el encuentro la concursante sufrió un amago de desmayo y un fuerte ataque de ansiedad. Fue grave pues tuvo que ser atendida por los médicos del reality.

Jordi hace llorar a Maite Galdeano

Jordi González, desde plató, contó lo sucedido: "Sofía ha sufrido un ataque de ansiedad por la ‘divertida’ visita de su madre". Seguidamente, habló con Sofía para calmarla: “Tu madre te ha presentado un escenario apocalíptico que no es así, ha exagerado un huevo”.

Ya con Maite en plató, Jordi le reprochó la actitud que había tenido con Sofía. “No nos ha gustado en absoluto lo que has hecho con tu hija”, le dijo el presentador, que contaba con el apoyo de los colaboradores.

La madre de Sofía no aguantó y se rompió en directo, echándose a llorar: "Esto me está costando la vida. ¿Tú sabes todas las veces que he ido al médico yo aquí? Estoy mal, estoy sufriendo mucho".

¿Crees que Jordi fue demasiado duro?