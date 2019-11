Jordi González abronca a los concursantes de 'GH VIP' por sus humillaciones a Hugo Castejón

Jordi González ha puesto orden en 'GH VIP'. El presentador ha echado un rapapolvo a los concursantes durante el debate del programa por sus inadmisibles actitudes con Hugo Castejón. El cantante tuvo que soportar las humillaciones de Noemí Salazar, Alba Carrillo, Mila Ximénez, Estela Grande y Antonio David Flores durante la prueba semanal.

Aunque en un primer momento los habitantes de la casa de Guadalix han intentado excusarse, Jordi les ha dejado claro que hay ciertos límites que no deben traspasar.

Hugo Castejón ha sido uno de los concursantes más polémicos de esta edición de 'GH VIP'. El ex de Marta Sánchez se ha convertido en una auténtica pesadilla para sus compañeros y ha sembrado el conflicto en innumerables ocasiones. Sus compañeros, incapaces de enfrentarse a él, optaron por humillarle durante la prueba semanal con unas bromas de muy mal gusto.

La mano ejecutora fue Noemí Salazar. La reina del 'brilli', en el papel de criada durante la prueba, decidió sabotear el desayuno de Hugo Castejón añadiendo ingredientes extra. El más remarcado por el programa y los espectadores fue el vinagre con que Noemí aliñó el zumo de naranja de Castejón en dos ocasiones.

Por si no hubiese tenido suficiente, Salazar también echó sal en el café de Hugo de forma muy disimulada, tal y como muestra el siguiente vídeo.

Entre los alimentos adulterados también había unas judías con canela que Hugo Castejón se comió en otro momento. Aunque no hay imágenes del instante en el que Noemí estropeó las legumbres, ella misma lo confesó la mañana en la que ocurrió lo del café y el zumo mientras conversaba con Alba Carrillo y Estela Grande: "Una persona que no se haya enterado de las judías con canela, del doble zumo con vinagre y del café con sal...".

También se han visto vídeos en los que, durante un masaje que los criados debían dar en los señores, Alba Carrillo rompía un huevo sobre la espalda de Hugo Castejón y Antonio David utilizaba un rodillo de cocina sobre su espalda.

Estos actos despertaron un aluvión de críticas por parte de los espectadores de 'GH VIP', que llegaron a calificar lo sucedido de 'mobbing' o acoso.

