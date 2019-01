Jordi González, en el punto de mira por su estado de salud y su regreso a Telecinco

Jordi González volvió al prime time de Telecinco hace dos semanas. El presentador, que conduce los debates de 'GH Dúo', lleva en el punto de mira de los espectadores desde el pasado 13 de enero, cuando su presunto mal estado de salud fue muy comentado en Twitter.

La audiencia consideró que el aspecto del periodista no era del todo saludable.

Jordi Gonzalez tiene muy mala cara, no? #GHDÚODBT1

No se si será cosa mia pero no veo a Jordi ni contento ni con buena cara. #GHDÚODBT1

Lo cierto es que Jordi apareció en plató con un aspecto pálido, pero se dijo que era porque la temperatura del recinto era demasiado baja. De hecho, Belén Esteban estuvo bastante tiempo con el plumas puesto.

En el segundo debate de la temporada, Jordi presentaba un mejor aspecto, y lo que fue comentado fue su labor en el programa. Lo cierto es que en redes sociales se puede leer de todo. Aunque hay muchos espectadores que critican la labor del periodista, también hay otras tantas positivas.

Numerosos televidentes piden el regreso de Sandra Barneda, presentadora del anterior debate, a Telecinco. Otros alaban la labor del conductor.

Recogemos algunos de los comentarios de la audiencia:

Se que quizás me mateis por eso pero....No me gusta Jordi como presentador. Me parece lento, aburrido, forzado...#GHDÚO21E#ghdúodbt2