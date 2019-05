Jordi Évole confiesa que sufre una enfermedad rara (y que deja 'Salvados' para siempre)

Jordi Évole anunció este jueves en 'El Hormiguero' que dejará de presentar el programa 'Salvados' (La Sexta) tras once años al frente del espacio de Atresmedia. Además, reveló que sufre una enfermedad rara.

La enfermedad rara de Jordi Évole

El invitado al programa de Pablo Motos aprovechó para confesar que padecía cataplexia, que hace que pierda el equilibrio cuando se ríe mucho.

"Sufro cataplexia, una enfermedad rara que me han detectado recientemente, pero no tiene nada que ver con la decisión de dejar 'Salvados", reveló.

"Me estaba dando cuenta de que cuando me entraba la risa, sufría una flojera que hacía que perdiera el equilibrio, algo que podía resultar gracioso. La última vez que me pasó fue con Iniesta en Japón y me pegué un buen porrazo. El equipo ya estaba sobreaviso y ya sabía cómo actuar", relató.

Él pensaba que era normal hasta que una amiga le envió un artículo. "Es un problema relacionado con el sueño que luego se manifiesta a través de una emoción", explicó el presentador.

Deja 'Salvados'

Esta confesión se sumó a su renuncia a seguir con 'Salvados'. "Se ha cerrada un círculo. Me voy a reinventar", dijo Évole, quien no obstante ha admitido que nunca podrá conducir un espacio de la "trascendencia y dimisión" de 'Salvados', en el que ha entrevistado a personajes de fama mundial como el Papa Francisco o Nicolás Maduro.

El periodista catalán ha renovado contrato con Atresmedia, por lo que seguirá vinculado al grupo de comunicación y a La Sexta, con un programa en prime time.

En cuanto a su sustituto, Évole no quiso desvelar su identidad: "Quiero que sea esa persona la que lo comunique, aunque no sé si podremos mantener durante mucho tiempo el secreto".

