Comienza el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por supuestos malos tratos.

El actor Johnny Depp, de 57 años, y su exmujer, Amber Heard, de 34 años, se han visto cara a cara en los juzgados tras comenzar el juicio en el que ella acusa de malos tratos durante su matrimonio a la estrella de Hollywood.

"No es y nunca ha sido un maltratador de esposas", sostuvo este martes su defensa en una audiencia judicial celebrada en el Tribunal Supremo de Londres. El actor también ha puesto una demanda por difamación de carácter por libelo o calumnia contra el tabloide británico 'The Sun'.

El juicio, que tuvo que ser pospuesto por la pandemia por el coronavirus, se prevé que dure unas tres semanas y en él, Depp busca "limpiar su reputación"después de ser acusado de "maltratador de esposas" en un artículo del mencionado periódico. La querella la ha puesto contra el grupo News Group Newspaper, propietaria del periódico y contra su director ejecutivo, Dan Wootton.

Depp niega haber sido violento con la actriz. "No será ninguna sorpresa escuchar que este no es un caso de dinero, se trata de justicia. Johnny Depp lo ha dejado claro en varias audiencias. Ha venido aquí para limpiar su reputación", manifestó su abogado, David Sherborne.

"Fue Amber Heardquien le dio puñetazos o le golpeó"

Sherborne enumeró en su nota las acusaciones de violencia doméstica que centran el caso y aclara que su cliente "no atacó a Amberd Heard ni esas ocasiones, ni en ninguna otra"."Heard se ha inventado esas historias de violencia grave. Él no es y nunca ha sido un maltratador de esposas. De hecho, sostiene que fue Heard quien comenzó las peleas físicas, quien le dio puñetazos o le golpeó (y hubo poco que pudiera realmente hacer él para frenar esto); ella fue la agresora, no él", indica el letrado, que agregó que las evidencias respaldan esta versión.

El artículo escrito por Wootton "repetía las acusaciones de Heard, refiriéndose a lo que describía como 'evidencia abrumadora' a favor de la actriz, en un intento obvio por confirmar categóricamente en la mente de los lectores, de los millones de lectores, que esas terribles y graves acusaciones de criminalidad eran ciertas", afirma el abogado de Depp.

"O es culpable de ser un maltratador de mujeres o ha sido acusado de manera muy grave"

El letrado apunta que la "naturaleza llamativamente opuesta de las evidencias aportadas por Depp y Heard es una de las características de este caso, y el tribunal deberá resolver sus testimonios contradictorios. No hay espacio para un punto medio".

En este sentido, "un lado está mintiendo abiertamente, y hasta un extremo extraordinario", por lo que "o bien Johnny Depp es culpable de ser un maltratador de esposas por haber agredido a su exmujer en varias ocasiones, ocasionando las lesiones más horribles, o ha sido acusado de manera muy grave y equivocada", ha concluido el abogado de Johnny Deep.

'TMZ' publicó una foto de ella con un moratón en la cara

La revista online 'TMZ' publicó en mayo de 2016 una fotografía en la que se muestran evidencias de una agresión física a Amber Heard, -con un moratón en la cara-, al parecer consecuencia, según la versión de la actriz, de que el protagonista de 'Alicia en el país de las maravillas' le estampara el teléfono móvil en la cara. Durante la pelea el actor también rompió varios objetos del apartamento, según su versión.

Al parecer la agresión se produjo cuando Johnny le cogió el teléfono con el que ella había llamado a un amigo para pedir ayuda y según el citado medio estadounidense sólo tuvo tiempo para gritar: '¡¡Llama a la policía!!'. Cuando la policía llegó al domicilio familiar Depp ya se había marchado y los agentes que atendieron la llamada recomendaron a Amber que pusiera una denuncia, algo que decidió no hacer. Los policías le dijeron que si cambiaba de opinión volviera a ponerse en contacto con ellos.

Discusiones por la bisexualidad de Amber Heard

Esto parece ser lo que ha sucedido, pues a las “diferencias irreconciliables” que recoge el acuerdo de separación, la abogada de Amber, Samantha Spector, ha añadido una demanda por violencia doméstica, para la que ha aportada las fotografías que TMZ ha reproducido en su cuenta de Instagram. La abogada ha sentenciado que no es la primera vez que sucedía en el matrimonio.

En varios medios se publicó que el detonante de la discusión pudo ser que Depp no llevaba nada bien la bisexualidad de Amber. Anteriormente, la actriz se casó con la fotógrafa Tasya van Ree, su expareja.

Ver esta publicación en Instagram @trevorfloresphoto for @voguespain // @intergalacticgirlsclub Una publicación compartida de Tasya van Ree (@tasyavanree) el 21 Oct, 2019 a las 7:42 PDT

“Amber le amenazó con mentir públicamente si él no estaba de acuerdo con los términos de su separación”

Por parte del entorno del actor, hubo amigos que le defendieron, como el intérprete y director Terry Gilliam, que escribió en Twitter: “Al igual que muchos de los amigos de Johnny Depp, estoy descubriendo que Amber es mejor actriz de lo que pensaba”.

Además añadió que él y su novia estaban en la casa de Depp el 21 de mayo, justo antes de la presunta agresión. El actor dijo: “Amber le amenazó con mentir públicamente si él no estaba de acuerdo con los términos de su separación”.

Las personas de seguridad del actor han declarado al portal 'TMZ' que en los 15 meses de matrimonio era ella la que entraba en cólera, gritándole, lanzándole botellas y cargando contra él. Así mismo, admiten que con mayor frecuencia tenían que tirar de ella cuando atacaba a su esposo.

Depp y Heard, se conocieron durante el rodaje de 'The Rum Diary' (2011) y se prometieron en 2014 a pesar de numerosos rumores sobre problemas en su relación. Un matrimonio que solo duró 15 meses.