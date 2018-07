Joaquín Cortés carga contra Paula Echevarría: “Qué poca categoría y qué poca vergüenza”

Joaquín Cortés, que forma parte del jurado de ‘Bailando con las estrellas’, programa en el que participa David Bustamante, ha arremetido duramente contra la ex del cantante, la actriz Paula Echevarría.

El motivo de la polémica fue una frase que la actriz dijo en una entrevista para ‘ABC’ en la que se le preguntaba por la ‘influencer’ Dulceida después de que ambas fueran elegidas embajadoras de una marca de champús. Paula alababa a la joven diciendo que ella “no tiene nada que ver con ella”. “Es como comparar a Dios con un gitano”, añadía.

Esta frase ha encendido al bailaor, de etnia gitana, que ha cargado duramente contra ella en las redes sociales después de adjuntar el titular del mencionado diario: “Paula Echevarría sobre Dulceida: “Es como comparar a Dios con un gitano”. Después Joaquín escribía: “Me acaban de pasar esta información de #PaulaEchevarria y al principio pensé que era un error y que no había sido ella dueña de esas palabras pero me equivocaba”.

“Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora”

Después procedía a criticar duramente a la actriz en otro mensaje: “Con tus declaraciones demuestras tu nivel cultural, tu educación, la falta de respeto por las personas y sobre todo tu falta de humanidad. Llevamos años luchando por promover la igualdad entre razas, entre hombres y mujeres, entre religiones y llegas tú y menosprecias a una etnia que ni siquiera conoces… Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora. Lo que has dicho y como lo has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños/as que te siguen no hay derecho”, escribió junto al hashtag #PaulaEchevarría.

A continuación escribía: “Paula Echevarría y esto no se arregla con un “lo siento”. De verdad que mal gusto, que poca categoría y que poca vergüenza. “Es como comparar a Dios con un gitano”, con personas como tú se ve la cultura en este país. #paulaechevarriaverguenza”.

Por el momento, la exmujer de David Bustamante, Paula Echevarría no se ha pronunciado al respecto por ningún tipo de medio y ha preferido correr un tupido velo con este delicado asunto.