Jesús Vázquez, al descubierto: su marido, su mansión, su sueldo, su patrimonio y más

Jesús Vázquez es uno de los presentadores de las Campanadas de Telecinco de este 2019, junto con Paz Padilla. A la espera de que se tomen las doce uvas, vamos a desvelarte lo que no sabías de la vida personal de Jesús, quien es un gran desconocido para la mayoría de españoles.

¿Qué edad tiene? ¿Quién es su pareja? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su sueldo? Respondemos a estas y otras muchas más cuestiones a continuación.

Jesús Vázquez, 54 años, gallego

Jesús Vázquez nació en Ferrol en 1965, por lo que tiene 54 años de edad (muy bien llevados).

Iba para veterinario o actor

Aunque le veamos en la televisión, no tiene formación académica para desarrollar su trabajo. Estudió hasta tercer año de Veterinaria, pero luego lo dejó por la carrera de Arte Dramático, que no sabemos si acabó.

Pronto pasaría a presentar programas. Alcanzó cierta fama en los 90 con La quinta marcha (1990-1991) y Hablando se entiende la basca (1991-1993), ambos de Telecinco.

Ahora es uno de los pesos pesados de Mediaset, pero antes ha pasado por diferentes cadenas, como Canal Sur (1998), Antena 3 (2000) o Telemadrid (2001-2002).

Casado desde 2005 con Roberto Cortés

El matrimonio de Jesús Vázquez fue uno de los primeros entre personas del mismo sexo en España. Se casó en 2005 con Roberto Cortés, en una ceremonia que fue oficiada por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, y a la que asistió el también concejal socialista Pedro Zerolo, amigo de la pareja.

Desde entonces su vida ha estado unida en lo personal y en lo profesional, pues Roberto también es el gestor y el representante de Jesús Vázquez desde 2008, año en el que el presentador rompió su relación laboral con Francesc Parellada después de ocho años.

El secreto para su matrimonio

Jesús y Roberto llevan ya 18 años juntos. ¿Su secreto? "No hay ninguno, hay que currárselo. Al amor hay que darle de comer todos los días. Hay que huir de la rutina, dar sorpresas…”, dijo el presentador en 'Viva la vida', donde ofreció un consejo a las parejas: “Pase lo que pase, aunque hayáis tenido una bronca enrome, no te vayas a la cama sin, por lo menos, sentar las bases de la solución. No nos durmamos enfadados”.

Nunca ha querido hijos

Cuando iba a cumplir 50 años se le preguntó que por qué no tenía hijos. Sencillamente, no quería: "Tengo tantos niños a mi alrededor que he descubierto lo maravilloso que es llegar a tu casa y estar sólo con tu marido, poder hacer los planes que tú quieras y viajar. A estas alturas yo creo que ya no voy a renunciar a eso".

Su sueldo en Mediaset y cuánto gana en las Campanadas

Según se ha publicado, el presentador tiene un contrato de cadena de tres millones de euros al año.

Su patrimonio

En 2005 fundó la compañía Bopreci S.L., con la que facturó en 2017 2,4 millones de euros. El patrimonio de la sociedad asciende a más de 4,2 millones de euros. Tanto esta compañía como la otra que tiene Sunset Madrid SL, han sido fundadas por el matrimonio.

Su mansión

Ambos viven en una mansión en la zona norte de Madrid, en una urbanización de lujo con acceso restringido, según 'Jaleos'. No hay fotos del inmueble.

Primer hombre que salió desnudo en Interviú

Jesús hizo historia en 2010 al ser el primer hombre que apareció, desnudo, en la portada de la fallecida revista Interviú.

Y esto es todo, lector. ¿Qué tal te cae Jesús Vázquez?