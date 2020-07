Jesús Vázquez (54) se encuentra estos días en las las playas de Ibiza en compañía de su marido, Roberto Cortés, con quien lleva más de veinte años juntos y que se ha convertido en su apoyo incondicional. Ambos se han dejado ver en un barco y también practicando paddle surf.

El matrimonio también ha acudido a la isla vecina, Formentera, donde han seguido deleitando a los presentes con sus impactantes 'cuerpazos'.

Jesús Vázquez y su marido: pasión y 'cuerpazos' en Ibiza

La pareja está desconectando lo máximo posible estos días antes de regresar a la capital, sobre todo Jesús, ya que en septiembre se pondrá al frente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en sustitución a Toñi Moreno, quien, a su vez, pasa a ocupar el puesto de Emma García en 'Viva la vida'.

Los paparazzi captaron a la pareja dándose arrumacos, lo que desvela que sigue habiendo mucha pasión entre ellos.

Jesús y Roberto, una pareja estable

El matrimonio de Jesús Vázquez fue uno de los primeros entre personas del mismo sexo en España. Se casó en 2005 con Roberto en una ceremonia que fue oficiada por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, y a la que asistió el también concejal socialista Pedro Zerolo, amigo de la pareja.

Desde entonces su vida ha estado unida en lo personal y en lo profesional, pues Roberto también es el gestor y el representante de Jesús Vázquez desde 2008, año en el que el presentador rompió su relación laboral con Francesc Parellada después de ocho años.

Jesús y Roberto llevan ya 18 años juntos. ¿Su secreto? "No hay ninguno, hay que currárselo. Al amor hay que darle de comer todos los días. Hay que huir de la rutina, dar sorpresas…”, dijo el presentador en 'Viva la vida', donde ofreció un consejo a las parejas: “Pase lo que pase, aunque hayáis tenido una bronca enrome, no te vayas a la cama sin, por lo menos, sentar las bases de la solución. No nos durmamos enfadados”.

¿Qué opinas de esta pareja?