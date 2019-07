Jesús Vázquez, condenado a pagar 2,8 millones a Hacienda

La Audiencia Nacional obliga a Jesús Vázquez a pagar la cantidad de 2,8 millones de euros a la Agencia Tributaria, según una sentencia que se dio a conocer el pasado 5 de junio. La cuantía a pagar es tan elevada, que se trata de uno de los mayores triunfos de Hacienda en los tribunales. Sin embargo, aún cabe la posibilidad de poder recurrir.

El presentador gallego, de 53 años, utilizó una sociedad ficticia para pagar menos impuestos. En 2006 y 2007 facturó cuatro millones de euros a Telecinco a través de su sociedad Bopreci, que comparte al 50% con su marido Roberto Cortés, tal y como adelanta ‘El Confidencial’. Por este mismo motivo fueron condenados a pagar a Hacienda también otros famosos como el exministro y presentador Màxim Huerta, Nuria Roca, Íker Jiménez o Loles León.

Durante 2006 y 2007, su sociedad facturó 4.034.642

La sentencia de la Audiencia Nacional detalla que “durante 2006 y 2007 Bopreci facturó a sus clientes la cantidad de 2.444.353 euros en 2006 y 1.590.289 euros en 2007 en concepto de servicios profesionales, servicios que desempeñaba para dichos clientes el señor Vázquez Martínez en calidad de presentador o colaborador en programas de televisión, y otros servicios de carácter publicitario”.

La defensa sostuvo que la firma sí tenía actividad, la de “vender la imagen del demandante y que para ello era necesaria una labor de crear, cultivar, mantener y saber vender dicha imagen”, a lo que se dedicaba el marido de Vázquez. La sentencia anula ese argumento. “La sociedad no cuenta con ningún medio material” porque tiene su sede en el chalé de la pareja y según los inspectores “su estructura interna es exclusivamente doméstica y no hay una oficina propiamente dicha”, no tenía más empleados y “el vestuario, el utillaje y los medios de transporte van por cuenta de Telecinco”. “No hay, en consecuencia, la acumulación de medios personales y materiales destinados al desarrollo de la actividad de Bopreci”.

Jesús Vázquez acaba de estrenar ‘Me quedo contigo’

Este ‘método’ que usaban les permitía tributar como sociedades, alrededor de un 25%, y no por IRPF, que les suponía pagar casi el doble. Los propios asesores fiscales eran los que recomendaban hacerlo así hace años hasta que la Agencia Tributaria decidió que se regularizara la situación, se abrió la caja de Pandora y comenzaron las inspecciones masivas.

Esta noticia se trata de un duro golpe para el presentador de ‘La voz’, que justo ayer jueves acababa de estrenar, ‘Me quedo contigo’, un programa de citas de Mediaset en el que las madres eligen a los posibles candidatos a novio para sus hijas.