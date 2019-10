Jesús Calleja desvela qué ven Felipe y Letizia en la televisión

Jesús Calleja vuelve a Cuatro con 'Volando voy'. Este domingo a las 21:30, el aventurero leonés deleitará a los espectadores con la belleza de la geografía española vista desde su helicóptero.

Gritos ha podido hablar con el montañista para conocer algunos detalles de la nueva temporada de su programa. Jesús Calleja nos ha contado cómo se enteró de que el rey Felipe VI y la reina Letizia ven su programa y ha explicado la relación que mantiene con Mercedes Milá, que aparecerá en la primera entrega de 'Volando voy'. Además, nos ha explicado cómo consigue mantenerse en forma ejercitándose día a día.

Felipe y Letizia, fans de Jesús Calleja

Jesús Calleja es uno de los rostros más populares de Cuatro. Sin embargo, lo que el aventurero no podía imaginar es que Felipe VI y Letizia Ortiz fuesen seguidores de su programa. Calleja se enteró de que los monarcas veían 'Volando voy' a través de un email enviado por una mujer que apareció en una entrega del formato.

Se trataba de Marigel, una asturiana que emigró a Alemania en busca de mejores condiciones de vida y regresó a España cuando murió su marido: "Nos escribió diciendo: 'Gracias al programa me llamaron los reyes y me concedieron el Premio al Mérito Civil", explicó Calleja.

Tras esta buena noticia, Jesús y su equipo se llevaron una gran alegría: "Ahí nos hemos dado cuenta de que Felipe y Letizia nos siguen". Además, el excursionista ha remarcado cómo lo sucedido le impactó de verdad: "Para nosotros es muy importante que le hayamos dado a esa mujer una de las mayores alegrías de su vida y que hayamos conseguido emocionar a mucha gente, incluidos los reyes".

La relación de Jesús Calleja y Mercedes Milá

Es habitual que Jesús Calleja acabe entablando amistad con las distintas personalidades que pasan por 'Planeta Calleja', su otro formato de aventuras en Cuatro. De este programa, nació su amistad con el actor Miguel Ángel Silvestre, la presentadora Lara Álvarez o la periodista Mercedes Milá, entre otros. Con esta última guarda un vínculo especial, ya que comparten su forma de ver la vida.

Jesús describe así a la comunicadora: "Mercedes Milá es de pueblo, como yo. Es una amiga. Una Mercedes Milá puede ser sofisticada, estar en cualquier lugar y darte una masterclass de elegancia, pero lo que a ella le gusta de verdad es venir al programa para quitarme mi caravana".

La casa con ruedas de Jesús se ha convertido en un lugar muy especial para él: "Me gusta meterme en un bosque por ahí mientras estoy grabando y escuchar la naturaleza". Una afición a la que Milá también ha cogido el gusto: "Viene porque somos amigos, nos hace una visita y se lo pasa bomba. Le encanta descubrir lo que nosotros disfrutamos: el mundo rural, los paisajes...".

Así se mantiene en forma Jesús Calleja

Con el objetivo de aguantar todas sus peripecias en 'Volando Voy' y 'Planeta Calleja', Jesús necesita mantenerse en forma. Para ello, sigue una rutina diaria: "Yo en mi pueblo me levanto por la mañana y salgo a entrenar, todos los días. No entreno por nada especial, no voy a competir ni nada, pero me divierte".

Las actividades físicas que realiza Jesús Calleja son muy variadas: "Me voy a correr subiendo una montaña, hago muchísima bicicleta... Casi nunca llego a comer a casa, salgo por la mañana y vuelvo por la tarde". El aventurero también recordó su accidente de bicicleta, que obligó a los servicios sanitarios a evacuarle en helicóptero: "Tras el accidente estaba montando en bicicleta 24h después. Fui al mismo sitio donde me caí a pasarlo más deprisa".