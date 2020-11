Los tipos de jerséis que todo hombre que se precie llevará esta temporada

¿Te imaginas un invierno sin jerséis? ¡Es imposible! Es una de las prendas que van asociadas irremediablemente a las bajas temperaturas, una pieza que lo tiene todo porque une comodidad, calidez, diseño y, si sabes elegir bien, tendencia. Existen mil explicaciones que lo hacen indispensable en cualquier armario masculino.

El jersey no entiende ni de edades ni de estilos de vestir. Lo puede usar desde el teenager más alternativo hasta el ejecutivo más clásico. Tampoco entiende de horarios y es que es una pieza clave para cualquier outfit del día. Nos puede acompañar al trabajo si lo combinamos con camisa o trajes, es una prenda perfecta para los momentos de ocio por su comodidad y hasta tiene su versión navideña con los ugly jerseys, esos modelos con los motivos más horteras relacionados con la Navidad que llegan a ir acompañados de luces y música.

Pero como siempre decimos, no todo vale. La moda dicta sentencia y cada temporada marca el compás que deben seguir nuestros looks en los próximos meses. Las prendas de punto no van a ser una excepción y las firmas tienen sus tendencias favoritas en cuestión de jerséis. En líneas generales podemos decir que este invierno tienes que tener en cuenta dos ideas importantes. En primer lugar que se lleva una tendencia 'oversize' así que olvídate de modelos ajustados y apuesta por tamaños extragrandes. La otra cuestión que no podemos olvidar es la estética handmade, diseños que parezcan tradicionales, cómo salidos de las agujas de punto de cualquier abuela.

Los jerséis que no te quitarás

Tranquilo, desde Vozpópuli vamos a ir disgregando poco a poco las corrientes que más se llevan proponiéndote más de 40 diseños diferentes que te servirán de guía para reencontrarte con los jerséis que no podrán faltarte para terminar con éxito la temporada. Seguro que encontrarás en tu vestidor modelos similares y que localizarás los agujeros negros que es urgente solucionar con las próximas compras.

Jerséis de estética 'vintage'

A día de hoy seguro que somos pocos los que sabemos defendernos con las agujas de punto, pero hubo una época (antes de la llegada del fast fashion) en el que era de lo más habitual hacer los jerséis en casa. Te servías de patrones y revistas en los que te enseñaban a hacer diferentes dibujos con la lana para dar vida a diseños originales repletos de trenzas, ochos y otros motivos de relieve. Este tipo de dibujos tradicionales vuelven con la misma fuerza que antaño, eso sí, ya no tendrás que gastar horas en fabricarlos tú mismo.

Con esta idea en la cabeza, no podemos dejar pasar más tiempo sin decirte la pieza fundamental que no puede faltar ni un minuto más esta temporada. Se trata de un jersey blanco de punto grueso con este tipo de motivos. La apuesta tiene que ser de un blanco impoluto, sin ningún tipo de adorno más allá del juego de la lana en su diseño. Un básico que, pase lo que pase, nunca pasará de moda por lo que es un momento en el que merece la pena invertir en calidad.

Otra fórmula para que tu jersey respire historia por los cuatro costados es dejarte llevar por texturas con diseños donde el tejido es el verdadero protagonista. A pesar de las distancias de seguridad con las que vivimos este año, este tipo de diseños son una invitación implícita a recibir abrazos para sumergirse en su confortabilidad. Son la mejor opción, sin ninguna duda, para cuando llega el fin de semana, las vacaciones o el momento de hacerse una escapada al pueblo o la montaña.

Además de cómo se use el tejido, otra manera de lograr esa imagen vintage son los estampados. Es la manera más sencilla y los dibujos geométricos jugarán a nuestro favor. Las rayas tienen mil formas de vida, desde la estética marinera, que puede mantenerse más allá del verano sin problema, en formato de color block, creando cuadros o tiñéndose de los colores más llamativos para volver a nuestra infancia.

Dentro de este juego de geometrías, las grecas son los dibujos que mejor encajan con los jerséis. Aunque de primeras no lo pueda parecer, podemos encontrar multitud de diseños con estas formas. Resultan ideales si se usan sólo en la parte superior, como un cuello dibujado en la propia prenda, pero igual de aceptables si viven de arriba a abajo en todo el diseño o se estampan en cualquier otro lugar. Además las grecas pueden ser la mejor manera de darle el toque de color a un jersey básico.

Podemos dar un paso más allá en cuanto a dibujos y sumergirnos de lleno en modelos que nos trasladen a otra época. Desde dibujos de aires vintage que nos hagan viajar de manera inmediata a otras décadas, recuerda que este invierno los años 70 son el destino favorito, hasta elegir imágenes que te recuerden a tu infancia, sea esta cuál sea, rememorando las series, películas, personajes o juegos que marcaron tus primeros años de vida.

Jerséis de tamaños 'oversize'

Este año el hombre tiene que interiorizar que la ropa se lleva un par de tallas por encima de la que realmente usa. Esta invasión XXL es generalizada en muchas prendas como trajes, abrigos y, por supuesto, los jerséis. Hay diversas formas de alistarnos en esta tendencia, podemos hacerlo si usamos diseños con un punto muy grueso que nos sume volumen a la silueta de inmediato, elegir propuestas más largas de lo habitual o jugar con diferentes tipos de escotes como grandes aberturas en pico o cuellos altos.

Uno de los sistemas más fáciles y efectivos es apostar por una de las prendas que más fuerza tendrán esta temporada y que es el cárdigan extragrande. ¿Qué es exactamente un cárdigan? Es esa chaqueta de punto abotonada y que es una alternativa perfecta al jersey. Lúcelos bien grandes, hasta se pueden convertir en una prenda de abrigo para el entretiempo, y ten en cuenta que los bolsillos grandes pueden ser un secreto para conseguir la imagen XXL que buscamos dar.

Lo mejor que tienen este tipo de prendas tan grandes es que nos permiten llevar cualquier elemento a su versión más exagerada. Como en un lienzo en blanco, los estampados, los dibujos o los relieves adoptan tamaños desorbitados. Por este motivo, se tienen que convertir en la prenda más importante del outfit así que sólo permiten ser acompañados por otras prendas que tengan una imagen más básica.

Jerséis de cuello vuelto

Ahora vamos a recibir una lección básica en moda masculina conociendo los colores fundamentales que no pueden faltar en nuestros jerséis de cuello alto y que se han ganado el estatus de must en el armario del hombre. ¡Coge papel y apunta! Blanco, gris, marino y camel. El negro lo damos por hecho, y más esta temporada en el que los total black son una tendencia que arrasa. Para que funcionen como prenda comodín, lo mejor es elegirlos lo más sencillos posible y que te sienten como un guante.

Que los anteriores sean los colores estrella que mejor podemos combinar no significa que cerremos la puerta del armario a otros tonos. Juega y diviértete eligiendo tu color predilecto o aquel que sabes que es capaz de elevarte el ánimo en un mal día. Lo mejor de todo es que es una prenda que puedes encontrar en cualquier tono que puedas imaginar. ¡Al mal tiempo, color!

Hay diferentes tipos de cuellos altos. El más habitual es el vuelto que es aquel que asciende para luego volver a la línea del escote. Lo podemos encontrar en versiones más o menos ajustadas al cuello y cuando se convierte en una segunda piel suele denominarse como cuello cisne. Otra alternativa es el Perkins, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, y que es aquel que sólo asciende unos centímetros por el cuello. En un invierno en el que todo se lleva al XXL, ya podrás imaginarte que la mejor opción es la más exagerada, que sean muy desbocados o ajustados pero con mucho tejido extra que se arrugue a lo largo de todo el cuello.

Con estos apuntes esperemos que ya tengas todo a punto (nunca mejor dicho) para que tu sección de jerséis de este invierno esté a la altura.