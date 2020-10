El actor de Hollywood Jeff Bridges confiesa que tiene cáncer

El actor Jeff Bridges, de 70 años, ha anunciado a través de las redes sociales que tiene cáncer del sistema linfático, conocido como linfoma

"Me han diagnosticado un linfoma", ha confesado en su cuenta de Twitter. Después ha explicado: "Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno".

El protagonista de 'El gran Lebowski', de los hermanos Coen, se muestra así esperanzado y optimista ante la difícil etapa a la que se enfrenta de ahora en adelante.

Bridges, que ha estado nominado al Oscar siete veces y ha ganado una estatuilla por 'Corazón rebelde', ha señalado que comenzará en breve su tratamiento y que irá informando de lo que suceda. "Estoy comenzando el tratamiento y os mantendré informados sobre mi recuperación", ha escrito.

"Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo vuestra atención, recuerden ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto", ha indicado haciendo referencia a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixlLove, Jeff