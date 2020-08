Javier Santos no pierde la esperanza: por qué quiere ser hijo de Julio Iglesias

Javier Santos lleva años luchando para que Julio Iglesias le reconozca como su hijo. Después de que unas pruebas de ADN le dieran la razón a un 99,9% y la justicia española le diera de lado, la ONU ha puesto sus ojos en este caso para intentar esclarecer el asunto.

El supuesto vástago del artista español más internacional ha visitado Sábado Deluxe para contar cómo ha gestionado esta polémica sobre su vida. "Estoy preocupado por la salud de mi padre, espero que esté bien y dure muchos años y así será mayor la esperanza de poder conocerlo", han sido las primeras palabras del joven en su entrevista con María Patiño.

Julio Iglesias y una herencia millonaria

Todo el mundo conoce cómo el cantante siempre ha chuleado de ser el hombre que posiblemente se haya acostado con más mujeres distintas en el mundo. De hecho, en la década de los setenta, se rumoreaba que el artista ya había mantenido relaciones sexuales con unas 3.000 mujeres.

A sus 77 años de edad, el cantante español más internacional posee un patrimonio neto de más de 790 millones de euros, lo que le sitúa entre los 100 más ricos de España. Se trata de una fortuna estimada organizada en sociedades, grupos de inversión, propiedades y un entramado de empresas que llegaron a aparecen en la investigación de los Papeles del paraíso.

Entre sus inversiones, a finales de los 90, entró en el Grupo Punta Cana, un negocio inmobiliario que, a través de Punta Cana Resort, posee varias urbanizaciones, campos de golf y hoteles en República Dominicana, además del aeropuerto internacional de Punta Cana. Además, este 'truhan' se hizo con parte de los terrenos para construir una impresionante vivienda donde pasa algunos meses al año.

Iglesias posee también una casa en Indian Creek, Miami y una finca en Ojén, Málaga, de 450 hectáreas. Si finalmente Javier lograra que la justicia le diera la razón, no solo tendría derecho a heredar su parte sino también a usar el apellidofamiliar. ¿Quién no querría ser hijo del cantante sabiendo que posiblemente las cuenta bancaria cambiase de la noche a la mañana?

¿Reconocimiento o dinero?

El hijo de la exbailarina María Edite ya obtuvo una sentencia favorable, pero finalmente un juzgado de Valencia revocó lo que en un principio le beneficiaba. Por eso la ONU, que ha dado un tirón de orejas a la justicia española, investiga las "incongruencias" de la desestimación.

Santos, que sería el noveno hijo del cantante, ha dejado claro que su único deseo respecto al artista es que algún día conociera a su hija, de siete meses. "Me encantaría que mi padre conociera a mi hija, es lo que más ilusión me hace en este momento. Aún tiene la oportunidad. Quiero que ella tenga los privilegios que yo no tuve, ha explicado el joven en Sábado Deluxe.