Javier Negre la lía por protagonizar un reality 'detox' de Naturhouse

Javier Negre se ha convertido en el protagonista de su propio reality que consiste en ver cómo el periodista va a ir perdiendo peso siguiendo las recomendaciones de Naturhouse. Unos vídeos que nada tienen que ver con el contenido político que publica en su canal de Youtube donde se dedica a arremeter contra el Gobierno. Con ello pretende conseguir más seguidores y ampliar su público.

El reality detox lo ha denominado el reto Naturhouse que consiste en pasar una semana en un resort vacacional, en el hotel Healthouse Las Dunas, en Estepona (Málaga), muy cerca de Marbella.

El reto consiste en perder tres kilos en siete días. Negre está retransmitiendo todo cuanto va haciendo desde aquí mientras hace una brutal campaña de publicidad de la marca. Se le puede ver recibiendo masajes, comiendo todo tipo de comidas, haciendo uso del gimnasio, la piscina y de todas las instalaciones del hotel. Seguramente está beneficiando de unas vacaciones gratis con todo incluido a cambio de promocionar la marca.

Críticas contra Negre y Naturhouse

Sin embargo la campaña le está saliendo cara a Naturhouse que está recibiendo muchas críticas en las redes sociales, al igual que él, del que también se están mofando.

En Twitter se pueden leer mensajes como estos: "Naturhouse financiando el fascismo", "He sido cliente de Naturhouse pero si la publicidad de esta gente la hace un tipo tan miserable como ese, no pienso pisar mas esa empresa en mi vida", "Gracias por avisar. Ya se donde no vuelvo a comprar. Nunca más en Naturhouse" o "Naturhouse vende bulos nivel Javier Negre".

Javier Negre va a intentar perder 3 kilos con la ayuda de Naturhouse, porque la dignidad ya la tenía perdida. — Sergio (@TrainerExtreme) July 15, 2020

Naturhouse. Cualquier día vemos a este tarado anunciando batidoras en la TV. de madrugada ó en la revista del Taxi. — Allende los mares (@angelandresca) July 16, 2020

Viendo la línea promocional que está siguiendo Naturhouse @NaturhouseSpain, propongo dos nuevos candidatos para su reto: pic.twitter.com/5lTAZQsjTu — Ratibrom (@ratibrom) July 16, 2020

TENÍA QUE comprar las cápsulas diuréticas de piña, las galletas integrales sin azúcar carísimas que llevaba el desayuno, las infusiones también diuréticas, los "reguladores" que básicamente eran laxantes...Esta persona acabó ingresada en una unidad de TCA al poco tiempo. — Locas Del Coño (@Locarconio) July 15, 2020

Javier Negre se tiene que hacer un vídeo haciendo una dieta "Detox" de Naturhouse, entonces el canal ya tiene todo lo necesario para ser sálvame.. Por cierto esas dietas son mentira, no me extraña que la basura fascista anuncie basura jajajajaj — Hkto Khan 💜🔻 (@Hkto_Khan) July 16, 2020

He sido cliente de Naturhouse pero si la publicidad de esta gente la hace un tipo tan miserable como ese, no pienso pisar mas esa empresa en mi vida. — Andrés García (@andresgf41) July 16, 2020

He de reconocer que ayer vi esto. Y disfruté bastante viendo en directo la degeneración, como ver a una fruta enmoheciéndose en un timelapse. pic.twitter.com/mdv30rArxK — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 15, 2020

Los nutricionistas luchando contra empresas como Naturhouse, que venden falsas promesas de pérdida de peso mediante métodos muy poco saludables y llegando a poner riesgo a la gente, y llega Negre y decide que es buena idea publicitarlos.Dios los cría y los magufos se juntan. — XI🔻☭ (@ACS__11) July 16, 2020

El encargado de marketing de Naturhouse, tiene menos futuro que el Condenas de periodista. Medalla ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/RG4UmRKRhs — República Celta... (@Laverda71527658) July 15, 2020

Negre denuncia "un boicot de la izquierda radical"

Por su parte, el periodista, -que fue el que destapó el 'Merlosplace'-, ha tenido que salir en defensa del grupo de nutrición y dietética y ha denunciado que está siendo protagonista, una vez más, de un nuevo "boicot de la izquierda radical".

Ya es hora de denunciar a estos mafiosos que se parapetan en perfiles falsos y que tratan de meterle el miedo en el cuerpo a otras empresas que querrían ayudar a programas como @EstadoDAlarmaTV. Buscan la estigmatización, la muerte civil del discrepante y de todo el que le rodee — Javier Negre (@javiernegre10) July 15, 2020

Lo siguiente q harán estos sicarios de las redes será tratar de estigmatizar el cine o el bar donde vaya, la marca de ropa que decida usar. Buscan coartar nuestras libertades. Puro nazismo. También lo sufrió @CristinaSegui_ cuando buscaba hoteles para presentar su libro o @vox_es — Javier Negre (@javiernegre10) July 15, 2020

Desde su canal de Youtube también ha dicho que lo que está pasando "es puro fascismo, nazismo, tratan de estigmatizar a todo aquel que me rodea o apoye 'estado de alarma'". El periodista señala que lo que está tratando de hacer es "promocionar el turismo nacional" y ha criticado a los que están haciendo una campaña contra Naturhouse.

Algunos usuarios también están queriendo mostrar su apoyo a Naturhouse a través de Twitter después de la ola de críticas que está recibiendo.

Bueno, pues NaturHouse ya tiene un cliente más, mi familia y yo. — Francis 27. 💚🇪🇦💚➰ (@Francis94434283) July 15, 2020