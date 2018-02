Javier Maroto habla de la homosexualidad dentro del PP: “Hay muchísimos gays y lesbianas”

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, acudió el pasado miércoles con su marido, el funcionario Josema Rodríguez, a la inauguración de la exposición ‘El armario de Carmen Lomana’ en el Museo del Traje, donde habló sin tapujos de moda, de su marido y de si se plantean aumentar la familia y de la homosexualidad dentro del Partido Popular.

“La pregunta de qué hace un gay en el Partido Popular se responde de forma muy sencilla: Si todos los gays estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo. Hay programas que hace el Gobierno de España en favor del colectivo LGBT. (Cristina) Cifuentes o (Alberto Núñez) Feijóo están defendiendo leyes LGBT. Si todos los gays militasen por el cliché en Izquierda Unida, pues no habría los avances. Es más, seguramente, no habría ni matrimonio igualitario”, declaró a ‘LOC’ en una entrevista del periodista Antonio Diéguez.

Maroto también comentó la decisión que tuvo el PP de querer quitar la ley que defendía el matrimonio igualitario y criticaba la actuación de su partido: “Esa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra 'matrimonio'”.

Para Javier no hay diferencias entre el matrimonio homosexual y heterosexual, a diferencia de las opiniones de otros miembros de su partido. “Es una chorrada porque las cosas se llaman como se llaman en la calle. Yo lo llamo matrimonio porque se llama matrimonio. Pero el PP dijo que no nos gustaba el nombre y lo recurrimos. Creo que fue una decisión equivocada (...) El Tribunal Constitucional dijo que matrimonio es la palabra adecuada y el PP de Mariano Rajoy dijo que ese derecho se queda con ese nombre, tiendo mayoría absoluta. Pero, entre otras cosas, yo milité en las Nuevas Generaciones, que pedían el matrimonio igualitario. Estoy en un partido en el que no... No hay más que mirar las nuevas juventudes del PP. Si es que hay muchísimos gays y lesbianas en el PP. Es un partido atractivo para ellos”. Después justificó el porqué no se visibilizan “ese cliché del gay que tiene que ser absolutamente de izquierdas es erróneo”.

Acerca de si cree que en España es posible que haya algún día un presidente del Gobierno homosexual y si los españoles lo votarían, respondió: “Lo que tiene que ser es buen presidente. Qué más da con quién se acueste. Eso es lo de menos. Tenemos alcaldes y alcaldesas gays en España. Y en toda Europa. Creo que el público a un hombre o mujer que tenga un buen programa. Estamos en el 2018 también para los medios. ¿Qué más da con quién se acueste un político? Lo importante es cómo sea y cómo gestione”.´

Maroto habla de su marido con el que lleva 20 años

Javier también habló de su marido, con el que se casó hace tres meses aunque llevan juntos ya 20 años. Hace tres meses, Josema se pidió una excedencia temporal para irse a vivir con él a Madrid. “Antes era duro”, señala respecto a la situación que tenían antes cuando la pareja de Maroto vivía en Vitoria. En cuanto al secreto de llevar tantos años juntos, apuntó que la clave es “el respeto y la sinceridad”.

El político se deshace en elogios para hablar de su marido: “Es la mejor persona que te puedes encontrar. Es que lo es. Es tan bueno que me ha enseñado a no mentir”. En cuanto a la posibilidad de aumentar la familia, la pareja tiene claro que por el momento no quiere hijos: “Es una decisión personal. No lo hemos pensado. Además, aunque él parece muy joven... Bueno, vamos a decir que es una decisión personal”.

Cada vez le gusta más el mundo de la moda

Respecto a si le gusta la moda señaló: “Era bastante profano en esto, pero tengo amigos que me han enseñado un poco de este mundo. Lorenzo Caprile, entre otros. Estoy aprendiendo. De los diez niveles estoy en el dos. Voy avanzando -se ríe-”.

Javier confesó que no tiene un asesor de imagen detrás, sino que se guía de los consejos de sus amigos: “No tengo estilista. Lo que tengo es buenos amigos que me dicen: ‘Javi, la barba un poco más barba’ o ‘Javi, tienes que pasarte a las gafas de pasta que eres el último que lleva gafas de metal’. Además señaló que suele ir de tiendas con su compañero de partido, Iñaki Oyarzábal.

El político del PP también indicó que su marido y él visten “muy parecido”, lo que les permite tener un armario doble: “Nos hemos ido haciendo al mismo gusto. Ya sabes que dos que duermen en el mismo colchón... Llevamos 20 años”.