Críticas contra Javier Cárdenas por decirle a una invitada con parálisis cerebral: “¡Quién la quisiera!”

Javier Cárdenas vuelve a ser objeto de polémica tras su entrevista en el programa ‘Hora a punta’, de TVE, a Miriam Fernández, una joven de 28 años que nació con parálisis cerebral, -que le afecta a la movilidad de las piernas-, a la que su familia dio en adopción al no poder tener los recursos suficientes para hacerse cargo de ella.

La entrevista fue muy emotiva y un ejemplo de superación ya que, a pesar de su enfermedad, Miriam ha conseguido cumplir sus sueños: ser actriz, cantante, - ganó la segunda edición de ‘Tú sí que vales’, de Mediaset-, y campeona de España de natación adaptada.

Después de relatar toda su historia, la joven hacía estas reflexiones: “¿Cómo me van a aceptar si soy la primera que no se acepta? ¿Cómo se van a acercar a mí si soy la primera que no sonríe?”.

Fue entonces cuando vino el comentario de Javier Cárdenas con el que le ha caído un aluvión de críticas, que le ha convertido en Trending Topic en Twitter, por decir: “¿Y eso lo has pensado tú sola? Que tengas esa capacidad de reflexión siendo tan jovencita... ¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Joder, quién la quisiera!”.

Unas palabras que no han sido bien vistas por algunos usuarios de Internet que le han criticado con comentarios como estos: “Tampoco va el desencaminado, diría que Cárdenas tiene ausencia cerebral. Ahí lo dejo”, “El "joder, ¿Y tú tienes paralisis cerebral?" de Cárdenas da asco, sobre todo teniendo en cuenta que esa parálisis sólo le afecta a las piernas”, “Te has cargado la entrevista, hijo”, “Ojo, siguiente perla. ¿Y tú tienes parálisis cerebral? Quién la quisiera”.

También se leen otras críticas como éstas: “Me resulta cómico el hecho de que no le quepa en la cabeza (literalmente) que ella realice ese tipo de reflexiones, me imagino que 50% por la parálisis cerebral y 50% por ser mujer. Bonus por la cara de mermado que pone y que no le he entendido la mitad de lo que dice”, “Cárdenas es cada noche más cuñado. En serio, que lo quiten de ahí”, “Minutos antes, Cárdenas en un alarde de,... de lo que es, le había preguntado:"¿pero tienes parálisis cerebral? ¡Quién la tuviera!"en plan chascarrillo que deja dos cosas claras. Cárdenas seguramente era del bando de los insoportables de la clase y, fijo, nunca ha sufrido bullying”

Por su parte, el presentador ha querido defenderse en las redes sociales con estos mensajes: “Solo una persona con una mente enferma puede destacar algo tan bonito como algo malo”, “Hace tiempo que no contesto, pero os habéis superado. Vosotros si que tenéis una enfermedad: se llama odio y obsesión”, y “Como dicen mis jefes, a estos nadie se los toma en serio! Y dicho esto, me voy a tomar una paellita en la playa! con mi equipo!!! Que día más güeno!”.