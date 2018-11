Javier Cárdenas llama mentirosa a Rosa María Mateo y la acusa de prevaricar

El periodista y presentador ha vuelto a cargar contra Rosa María Mateo, administradora única provisional de RTVE, después de que cancelaran su programa ‘Hora Punta’ en TVE. Cuando se lo notificaron señaló que emprendería acciones legales contra el ente público y criticó lo ocurrido desde su programa de radio ‘Levántate y Cárdenas’, de Europa FM. “No dejes a 80 personas en la calle, no se lo digas durante el mes de agosto”.

Este lunes ha vuelto a arremeter contra la periodista desde su espacio radiofónico, donde ha recordado la intervención en el Congreso de la portavoz del Partido Popular, Susana Camarero, durante la Sesión de Control a RTVE, en la que pedía explicaciones sobre los despidos en TVE tras ocupar Mateo su cargo y preguntó por la reunión que tuvo la directiva de la cadena, en la que supuestamente hubo amenazas y coacciones a Cárdenas y a los que no eran simpatizantes del PSOE.

Cárdenas, contra Rosa María Mateo: “¿Qué tipo de jefa es ella?”

La respuesta de Mateo fue que ella no estuvo presente en esa reunión y tampoco la conocía. El ataque de Cárdenas a esta respuesta no se hizo esperar: “No le importa que haya 80 personas en la calle (... ) ¿Qué tipo de jefa es ella, en la que su equipo no le cuenta las reuniones que tiene? Eso no se lo cree nadie, para que veáis hasta qué punto miente, no le interesa nada”.

Después prosiguió diciendo: "Como periodista tiene mucha clase pero como responsable de TVE es ridículo que diga eso, y encima es ridículo que insulte a una persona de esa comisión, que le dice que tiene una productora con su hijo que hace programas para TVE: ¿No ve que eso es ilegal? Eso se llama prevaricar”, dijo el periodista.

Javier acusa a Mateo de prevaricación

Unas palabras que corroboró su abogado Miguel Durán que entró por teléfono en el programa. Éste habló de lo que tendría que hacer Rosa María para disolver la sociedad de su hijo, algo que dice que es “incompatible con el cargo” y añadió: “Sólo le haría falta tanto dinero para disolver una sociedad si tuviese contingencias con Hacienda”.

Además, Cárdenas le pidió a su abogado que recordase la reunión mantenida con los directivos del RTVE, en la que según el periodista, recibió amenazas del equipo directivo de TVE y le dijeron que sacarían a la luz grabaciones y comentarios de Javier hablando mal del PSOE. “A mí lo que me parece fuerte es que se hable de lo que se ha dicho de un partido político como es el Partido Socialista” y apuntaba: “Como no juegan con dinero suyo no pasa nada, pero luego cuando caiga una resolución a TVE eso no se lo van a exigir a la señora Mateo”.