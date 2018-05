Javier Calvo muestra su cara tras la agresión que sufrió después de Eurovisión

El actor y director Javier Calvo, profesor de la academia de la última edición de Operación Triunfo, fue agredido en Lisboa, ciudad a la que se trasladó para para asistir al Festival de Eurovisión, en el que sus amigos Amaia y Alfred representaban a España.

La pareja de Javier Ambrossi explicaba que toso se produjo en un bar: "Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares", ha escrito en Twitter. "Me han pegado y ahora parezco Eleni Foureira pero sin peluca", escribió con humor, comparando su aspecto con el de la representante de Chipre.

"Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa", ha escrito.

Después, cuando ‘los Javis’ llegaron a Madrid, con varias horas de retraso, Javier Calvo ocultó su rostro con unas gafas de sol para esconder el ojo dañado tras la pelea.

Su pareja, Javi Ambrossi, -hermano de la actriz Macarena García-, también ha mostrado su opinión, que Calvo ha recogido en otro mensaje. "Dice Javi que de perfil parece que me he operado el labio. Pues mira, hay que verle el lado positivo a todo".

Horas más tarde, Javier Calvo compartía una foto en Instagram en el que mostraba cómo ha quedado su cara después de la pelea. En la publicación se ve cómo ha quedado su ojo izquierdo tras recibir el golpe.