Javier Calle, harto de que critiquen su relación al Alba Díaz: "Vive y deja vivir"

La relación entre Alba Díaz, hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal y del torero Manuel Díaz 'El Cordobés', con el empresario Javier Calle Mora sigue dando de qué hablar. Y no es para menos.

El bombazo estalló el pasado mes de diciembre. La noticia fue polémica porque Calle era el exjefe de la joven, y ella era amiga de la expareja de él. Incluso había asistido a la boda del empresario con su ya exmujer, Coki Prieto.

Las críticas y comentarios acerca del affaire entre ambos han sido constantes desde que salió a la luz. Ahora Calle ha aprovechado para enviar un mensaje a través de sus redes sociales. "Feliz 2019. Vive y deja vivir", ha escrito en un 'storie' de su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera indirecta que el joven manda a través de las redes. Hace unos días, subió una imagen a modo de dibujo donde aparecía Alba Díaz sentada sobre sus rodillas , una imagen romántica y atrevida para celebrar el buen momento que atraviesa actualmente la pareja.

El empresario parece que va en serio con Alba. La relación que mantienen ambos no ha sido un camino de rosas. La publicación de unas imágenes en las que Alba aparecía besándose con Javier generaron una gran polémica.

Ante la aparición de dichas fotos, Coki respondió mediante un comunicado: "Yo no soy un personaje público y tampoco quiero serlo. Este interés mediático en mi persona está afectando a mi vida personal y profesional, por eso pido por favor a los medios de comunicación que no sigan intentando ponerse en contacto conmigo o con otros miembros de mi familia o amigos, ya que no voy a hablar sobre este asunto", escribió.

Veremos en qué acaba todo esto, lector.