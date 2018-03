Ivonne Reyes impacta con su nueva cara y confiesa qué se ha hecho

La presentadora venezolana asistió hace unos días al cumpleaños del cantante Juan Peña y reapareció ante las cámaras con un sorprendente cambio físico. Su rostro está mucho más hinchado de lo normal y diferente.

Su nueva cara no pasó desapercibida para nadie. Es evidente que Ivonne Reyes, de 50 años, se ha sometido a algún retoque estético para combatir el paso de la edad y ella misma ha sido la encargada de confesarlo ahora. “Me veis diferente? El otro día se me ocurrió ir a un evento después de hacerme un cóctel de vitaminas y carboxiterapia (infiltraciones para tensar la piel). Las vitaminas te las pinchan en la cara y en el cuello y no te deja moratones, pero es verdad que te hincha”, ha explicado a ‘Look’.

A pesar de que le advirtieron de que tendría el rostro hinchado al principio, a la expareja de Pepe Navarro y exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ no le importó aparecer ante la prensa horas después de salir de la clínica. “Ya me avisó mi maquillador. Ya estoy mucho mejor. Me tenía que haber esperado un poco para salir en público”, ha declarado entre risas.