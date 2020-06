El tonteo del hermano de Hugo Sierra con Ivana y el motivo por el que esta no estuvo en la final

En la final de ‘Supervivientes’ se destapó que el hermano de Hugo Sierra, Bruno, tonteó con Ivana Icardi, de 25 años,antes de que esta entrara en el concurso y mantuviera una relación con el ex de Adara Molinero.

Yiya fue la encargada de soltar la bomba: “El hermano de Hugo era el anterior pretendiente de Ivana, ¿no?”, señaló la exconcursante para sorpresa de todos. Después añadía: “Hugo se quejaba de que el hermano le ‘trasteaba’ a Ivana antes de estar juntos”.

Sin embargo, Bruno Sierra negó que quisiera ligar con la hermana del futbolista Mauro Icardi. Según él, solo se puso en contacto a través de las redes sociales para desearle suerte a la argentina en el concurso. "No tengo que esconder nada. Cuando me enteré que ella entraba, le escribí un mensaje diciéndole que mucha suerte y que ojalá que no durara tanto como mi hermano. Ivana me respondió muchas gracias y se terminó", señaló.

Nadie se cree la versión del hermano de Hugo Sierra

Una versión que no convenció a los que estaban allí en plató. Yiya seguía insistiendo en su versión: "La bombardeabas a diestro y siniestro". Según la exconsurante de ‘Supervivientes’, el hermano de Hugo mostró mucho interés en Ivana más allá de un mensaje de apoyo.

Otros colaboradores, como Gloria Camila, le preguntaron: "¿Por qué escribiste a Ivana y no a Ana María?". Bruno se ha justificado diciendo que a ella "no la conocía", rápidamente venía uno de los zascas de Jorge Javier Vázquez: "¡Y a Ivana tampoco!".

El motivo por el que Ivana no estuvo en la final

La exconcursante de ‘Supervivientes’ y exnovia de Hugo Sierra y Gianmarco Onestini fue la décima expulsada del reality. Sin embargo, no estuvo en la gala final con el resto de sus compañeros.

Ella misma explicó el motivo antes de que se conociera al ganador, Jorge Pérez. "Para la gente que me está preguntando si voy a estar en la final... No, no voy a estar, tengo que cumplir la cuarentena hasta el sábado. Pero no pasa nada, voy a estar pendiente de todo", ha confesado a través de sus 'stories' de Instagram.

Ivana Icardi se está tomando muy en serio la cuarentena, al igual que el resto del equipo de ‘Supervivientes’. Lo mismo tendrán que hacer ahora el resto de concursantes que acaba de llegar de Honduras, estar 15 días encerrados para evitar riesgos. Así que el reencuentro de Ivana con sus compañeros y con Hugo tendrá que esperar.