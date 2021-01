Iván Redondo, aislado por coronavirus: ¿con quién está pasando la cuarentena?

El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha dado este lunes positivo en covid-19, según ha informado el Ejecutivo a través de un comunicado.

Redondo se encuentra bien, no tiene síntomas y permanecerá en aislamiento, tal y como marcan los protocolos sanitarios. Asimismo cabe destacar que no ha tenido contactos estrechos profesionales en las últimas 48 horas, pero sí, suponemos, personales, ya que no vive solo.

¿Con quién y dónde está manteniendo el aislamiento Iván, uno de los hombres más misteriosos del panorama político actual?

Iván Redondo, ¿confinado con su mujer?

Como hemos dicho y como ha apuntado Moncloa, Iván Redondo no ha tenido contacto durante el fin de semana con nadie de su trabajo, por lo que todo parece indicar que ha pasado esas 48 horas en casa, con su mujer.

Y dado que él ha dado positivo en coronavirus, lo más probable es que su esposa también esté infectada o que, en el mejor de los casos, haya dado positivo y tenga que guardar igualmente cuarentena con él.

Ella es Sandra Rudy (39 años, como él), también experta en comunicación estratégica y corporativa. Natural de San Sebastián, es hija del conocido pintor navarro José Ramón Rudy Arredondo.

El matrimonio, que vive en Madrid, no tiene hijos pero sí una mascota: un perro llamado Currillo, al que siempre pasea Iván cuando vuelve a casa. No sabemos qué pasará con el can si ambos tienen que permanecer aislados en casa y sin poder salir.

Sin síntomas

Iván Redondo no tiene síntomas, por lo que podrá seguir echando una mano al presidente desde su casa, un hogar que sólo su círculo cercano sabe dónde se encuentra exactamente.

Al hombre misterioso de Pedro Sánchez le rodean este y otros muchos misterios. Se dice que Iván conoce a todo el mundo pero en realidad a él no le conoce casi nadie.

El vasco se ha convertido en una de las personas más poderosas del país gracias a su control y asesoramiento al presidente del Gobierno, en primera instancia, y a la coordinación de todos los ministerios y el manejo de la comunicación del Ejecutivo, en segunda.

Él está detrás de todos los anuncios y apariciones públicas de Sánchez, así como de cualquiera de sus ministros. Todo pasa antes por él. Veremos si durante los próximos días sigue pasando o si la covid-19 se manifiesta, esperemos que no.