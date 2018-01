El pasado porno del político del PP de Elda, Iván Obrador

Iván Obrador, exsecretario general y actual Vicesecretario General del PP de Elda, participó en el año 2012 en la grabación de un vídeo porno, desconocido hasta entonces, que ha salido a la luz ahora y ha comenzado a circular en las redes sociales.

El vídeo se titula ‘Tomasa, la zorra pescatera’, tiene una duración de poco más de 28 minutos y se publicó en julio de 2013. Su acceso es gratuito, está en diferentes páginas y ya lleva un millar de visitas. Por esta época, Obrador, que es periodista, trabajaba para el ex alcalde popular de Petrer, Pascual Díaz en tareas de comunicación.

En el vídeo, Iván no protagoniza ninguna escena de sexo explícito pero sí finge en uno de los momentos estar en pleno acto sexual con su pareja de en la ficción y además, utiliza un lenguaje soez y machista interpretando a su personaje Bienve Segura, el novio de la actriz porno que encarna al personaje de Tomasa. “Mi zorra Tomasa tiene un oficio muy poco sexy porque es pescatera (...), gracias por tunear a mi zorrita (...)”, o “Hasta un mono con el culo pelao es más sexy que tú”, se le escucha decir.

La película forma parte de una serie de vídeos que parodian los realities en los que se cambian la imagen de las mujeres para hacerlas más atractivas. Los títulos de algunos filmes de la colección, pertenecientes a la productora Adptube.com, son: ‘La Zorrita Zampabollos’; ‘El Bicho Chepao’; ‘El matorral de Batasuna’; ‘Trini, un verdadero aborto’ y ‘La zorra perrofláutica’.

El propio político, de 33 años, ha declarado que la divulgación de este vídeo, de hace cinco años, está relacionado con una campaña de desprestigio para dañar su imagen pública. Considera que se trata de una vendetta política de alguna persona que está intentando dañar su imagen. “Totalmente. Si no hubiese sido político es algo que habría quedado entre los amigos... Pero se ha difundido en prensa, a nivel local, comarcal y provincial, lo que demuestra un interés político para desprestigiarme. Creo que esto es un ataque político puro y duro porque ven que puedo ser un activo del PP”, ha declarado en 'Valle del Elda'.

El político ha explicado su versión: “Ese sketch se grabó en Alicante cuando yo tenía 25 años después de que el actor y director Bobby Perú -es su nombre artístico- contactara conmigo a través de un amigo con el que ya no tiene ninguna relación. No firmé ningún contrato ni cobré nada. Fue una colaboración puntual, de un par de horas, en un momento de mi vida en el que me encantaba participar en programas de televisión. Pero nadie del equipo -afirma tajante- me informó en ningún momento de que se trataba de un vídeo de contenido pornográfico que pensaban difundir”, ha señalado en el diario ‘Levante’. Además, asegura que desconocía que iba a haber sexo explícito: “De haber sabido que junto a mi representación iban a añadir luego escenas de sexo explícito hubiera hecho gestiones para evitarlo”.

Iván señala que desde el PP no le han dicho nada, al menos oficialmente, “pero personalmente, a nivel local, comarcal y provincial me han llamado para darme su apoyo. Todos coinciden en lo mismo: es una tontería de juventud, ya que me conocen y saben que no soy así”.

Tampoco le han pedido su dimisión por el escándalo. “Por ahora no ha habido postura oficial. Era un vídeo que grabé cuando no era nadie en política y me dolería si ese fuese el final de esta historia. Sufriría una gran decepción si la política castigase cosas de este estilo. Llevo en el PP desde los 20 años con un historial político impoluto, por eso solo me atacan a nivel personal, además, soy una persona accesible y no me escondo de nada”.

El afectado ha conseguido que su abogado logre la suspensión cautelar del vídeo y acudirá a la Comisaría Nacional de Elda-Petrer para denunciar el montaje de la proyección y la difamación y el daño con fines políticos que ha tenido esta noticia sobre su persona.