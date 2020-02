Las parejas de 'La isla de las tentaciones' seis meses después: del perdón público de Fani a la felicidad de Susana

'La isla de las tentaciones' llegó a su fin el pasado martes tras una noche repleta de lágrimas, discusiones y duras rupturas. Para estirar el fenómeno, Telecinco ha emitido un programa extra en el que ha mostrado entrevistas con las cinco parejas protagonistas seis meses después del reality.

Mónica Naranjo ha sido la encargada de moderar los encuentros tras haber sorprendido a la audiencia con su excelente papel como presentadora. Acompañada por su tablet, ha mostrado a cada miembro de las parejas las imágenes de su paso por el reality mientras la otra parte veía todo en una sala de visionado.

Ismael y Andrea, como el perro y el gato tras 'La isla de las tentaciones'

"No me arrepiento de haber roto con Andrea. Me sentí mejor y empecé a ser feliz". Con esta frase ha arrancado Ismael su intervención en el programa mientras su exnovia, protagonista del primer edredoning de la isla, le observaba desde una sala próxima.

El joven, que ha sido uno de los protagonistas de esta edición, ha recibido un mensaje en vídeo de Andrea la tentadora, hacia la que ha tenido muy buenas palabras. Sin embargo, ha desvelado que no pudo continuar su relación con ella: "No sentí en la isla y no podía sentir ahora".

Tras conversar con Mónica, Ismael se ha marchado y Andrea ha entrado para hablar con la cantante. Ella ha dado la vuelta a la situación y ha asegurado que él le pidió volver, pero que ella no quiso. Desde la habitación de visionado, Ismael no dejaba de repetir que ella estaba mintiendo.

Minutos después, Óscar se ha reunido con Andrea y Mónica. "En estos momentos sí estoy enamorado de Andrea", ha confirmado el seductor. Después, Ismael ha entrado en escena para aclararlo todo. Andrea ha comenzado diciéndole que siempre ha estado anulándola: "Sus celos no me dejaban ser como yo quería ser, no era feliz".

Ella también ha desvelado que pasó una noche junto a Ismael pero que él se marchó porque ella no paraba de hablar con Óscar. Al finalizar, ha asegurado que quiere casarse, tener hijos y vivir con Óscar.

La felicidad de Susana tras romper con Gonzalo

Susana, con un elegante vestido negro de flecos, ha sido la siguiente en ser entrevistada. La exconcursante de 'GH'no se ha mostrado arrepentida de haber roto con Gonzalo, su consolidada pareja y compañero de negocios: "Creo que si no hubiese sido ahí, no me hubiese atrevido. Pasado el tiempo, sé que ha sido lo mejor".

Creo que si no hubiese sido ahí, no me hubiese atrevido a romper con Gonzalo. Pasado el tiempo, sé que ha sido lo mejor Susana

Ha revelado que una pregunta de Naranjo fue lo que le ayudó a desligarse de su chico definitivamente: "Si no me llegas a preguntar ese día si estaba enamorada, yo no lo hubiese dejado". Ha explicado que el momento en el que tuvo que abandonar su casa en común con él fue horrible: "No paraba de llorar constantemente".

También ha contado que no mantiene ningún tipo de relación con él y que piensa que él la ve como "su rival". La gran sorpresa ha sido la decisión de Gonzalo Montoya, que ha preferido no acudir al encuentro. Sí que le ha mandado una carta en la que ha explicado que no ha ido porque "no le quedan fuerzas". A pesar de todo, Susana ha vuelto a recalcar que no está dispuesta a volver con él.

Gonzalo le ha mandado una carta a Susana ¿Qué os ha parecido? https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIsla6mesesDespuéspic.twitter.com/TNZkNsYOKV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Fiama y Álex, frente a frente tras 'La isla de las tentaciones'

Fiama ha acudido sola y ha contado que ya no está con Álex. Ha calificado su relación como "tóxica" mientras su expareja recalcaba la falsedad de sus lágrimas. "Estoy muy bien, soltera y entera", ha comentado cuando se ha calmado.

Lo que ella no esperaba es que el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' acudiese por su cuenta. Álex se ha mostrado muy indignado: "A mí no me parece normal que compartiese cama con otra persona teniendo pareja". El joven, además, ha contado que ya tiene nueva pareja. Se enamoraron un mes y medio después del reality.

Como un huracán, Fiama ha irrumpido en la estancia y ha comenzado a lanzar reproches a Álex, que se ha levantado con intención de marcharse. Los dos han empezado a discutir y Mónica Naranjo ha tenido que poner orden e, incluso, pedirles que no se insulten.

¡Así ha sido el tenso encuentro de Fiama y Álex! ¿A quién apoyas?🔄 Álex❤️ Fiamahttps://t.co/aRYuaXgbVm#LaIsla6mesesDespuéspic.twitter.com/GMPWDaEOyU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Fiama ha luchado por demostrar que ella lo dejó a él mientras Álex la ha regañado por su actitud: "Siempre tienes que discutir con alguien". Viendo que resultaba imposible que avanzasen, Mónica ha despedido a Álex y ha dado paso a Joy.

El tentador ha enviado un vídeo en el que dice que la está esperando. Por su parte, ella ha explicado que no llegaron a tener nada fuera de 'La isla de las tentaciones', ya que él se marchó a Paraguay. A la salida, él la ha sorprendido con un ramo de flores. Él la ha besado y ambos han dicho que quieren seguir conociéndose.

José y Adelina, como Barbie y Ken

José y Adelina, la pareja ideal de 'La isla de las tentaciones', ha vuelto para presumir de romance. El paso por el reality les ha servido para fortalecer su relación.

Queremos que sea una boda tradicional, por la Iglesia y cuanto antes José y Adelina

Han explicado que están muy bien y que están inmersos en los preparativos de la boda: "Queremos que sea una boda tradicional, por la Iglesia y cuanto antes". José ha dicho que también quiere tener hijos.

¡LA BODA DE ADELINA Y JOSE SIGUE ADELANTE! https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIsla6mesesDespuéspic.twitter.com/fRKDbZJOHK — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Mónica Naranjo ha dicho que ella no piensa perderse el enlace y ha concluido con una brillante conclusión: "Cuando el amor es fuerte, no hay tentación que pueda con él".

La vida de Fani tras 'La isla de las tentaciones'

Con un vestido entre Gala de los Goya y videoclip de Lady Gaga, Fani ha llegado desfilando a la entrevista con Mónica Naranjo. Juntas han visto sus momentazos en 'La isla de las tentaciones', desde su primer beso con Rubén a su comentada escena de sexo.

"Todo lo que viví fue tan real...", ha comentado nada más terminar los vídeos. Después ha contado que no volvió a verse con él tras el programa: "Se fue de la última hoguera. Fui tan feliz y luego Rubén se portó tan mal conmigo...". Además, le ha tachado de "falso, mentiroso y manipulador".

Fuiste un falso, jugaste conmigo. Mi novio se fue y yo te demostré que me gustabas Fani

Rubén ha acudido a la entrevista para hablar de su relación con Fani y ella se ha puesto a la defensiva: "Fuiste un falso, jugaste conmigo. Mi novio se fue y yo te demostré que me gustabas". Ella le ha echado en cara que justamente la dejase el día antes de terminar el programa, un acto que ha calificado de cobarde.

Él se ha justificado como ha podido: "Cuando tomo una decisión, pienso primero mí". Ha expuesto que ha recordado algunos de los momentos y ha empezado a tontear con ella. Aprovechando que ha conseguido rebajar la tensión, él le ha pedido disculpas, en parte empujado por Mónica Naranjo.

Ella las ha aceptado: "No soy rencorosa, orgullo tengo muy poquito y al final le he perdonado". Los dos se han dado un abrazo y él se ha sentado a su lado. Los gestos corporales y faciales de ambos evidenciaban que la química seguía estando en el aire.

Fani confiesa su amor por Christofer

La protagonista absoluta de 'La isla de las tentaciones' ha contado que ha vuelto con Christofer después de todo lo sucedido, ya que ella se dio cuenta de que aún le quería al terminar el programa.

Después de que Christofer dijese que estaban muy felices, Fani ha aprovechado para pedirle disculpas delante de toda España. Un gesto encomiable, pero que no resuelve sus profundos problemas de pareja.

Fani, a Christofer: "Te quiero pedir perdón delante de toda España" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIsla6mesesDespuéspic.twitter.com/A5Cp1v2yge — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Tras fundirse en halagos mutuos, han concluido con una emotiva despedida en la que han aseverado que el programa ha afianzado su relación y que han recuperado la confianza.

Y tú, ¿qué opinas de las parejas de 'La isla de las tentaciones'? ¿Y de la reconciliación de Fani y Rubén?