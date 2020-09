'La isla de las tentaciones': quiénes son las parejas de la segunda temporada

Tras el boom de la primera temporada de La isla de las tentaciones en 2019, Mediaset ha decidido grabar dos entregas seguidas más en República Dominicana y apostar por este formato en el que varias parejas ponen a prueba su amor y fidelidad.

Como mínimo llevan un año de relación, pero alguna de estas nuevas parejas se formó hace más de diez años. Tienen entre 23 y 32 años, son de diferentes lugares de procedencia y desempeñan variopintas profesiones como diseñadora, empresario, DJ o influencer.

Todos comparten un objetivo: dar un paso más y someter sus vínculos sentimentales a la prueba de amor definitiva. Así, se han convertido en las cinco parejas protagonistas de la segunda edición del programa presentado por Sandra Barneda que llega este miércoles 23 de septiembre a Telecinco y Cuatro.

Lester y Marta, Ángel e Inma, Melodi y Cristian

"Solemos discutir por todo", así define Marta, exconcursante de Gran Hermano 16, el presente de la larga relación que mantiene con Lester, un vínculo en el que "están bien, mal o muy mal" y que ha vivido ya alguna que otra ruptura. No obstante, son la pareja más longeva de la historia del programa, con 11 años de relación y deberán ponerse a prueba con una convivencia por separado en República Dominicana.

En cuanto a Ángel e Inma, aunque solo llevan un año juntos, desean demostrar a su entorno que su unión es mucho más fuerte y sólida de lo que pueda parecer porque a él le molesta que en el barrio sevillano de donde son se comente el interés que despiertan en ella algunos personajes famosos dada su actividad como influencer. Además, la joven no puede evitar sufrir algunos ataques de celos, que a juicio de él son descontrolados.

Melodi y Cristian llevan nueve años juntos, aunque al principio no fue sencillo. Ella era la novia del mejor amigo de él y este era la pareja de la mejor amiga de ella. Sin embargo, el amor surgió entre ambos y decidieron iniciar un mismo camino. Procedentes de Elche, quieren someter su relación a la experiencia que les propone el programa: el alicantino desea demostrarle que es el hombre de su vida, pero ella tiene dudas sobre su fidelidad.

Pablo y Mayka, Tom y Melyssa

Cuando Mayka y Pablo se conocieron, hace ya tres años, él no deseaba iniciar una relación seria, por lo que estuvo abierto a tener citas con otras mujeres. "Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle", ha reconocido ella. Sin embargo, ha confesado que no acaba de superar los celos y que necesita construir una relación basada en la plena confianza. "Por eso he dado el paso de ir a La isla de las tentaciones, para ver realmente con quién estoy", ha revelado.

Tom y Melyssa se conocieron en el dating show de Cuatro Mujeres y Hombres y Viceversa, donde él acudió con un gran objetivo en mente: conquistarla. Hace ocho meses iniciaron su relación y se trasladaron a vivir a Marrakech, pero ambos desean poner a prueba el vínculo sentimental que están construyendo juntos. "Cuando a él se le acercan las chicas me pongo furiosa", ha confesado ella.