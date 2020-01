'La isla de las tentaciones' ya tiene su primera infidelidad: Fani y Rubén se besan

'La isla de las tentaciones' está en llamas. Si en su primera entrega destacó el odio del público hacia Gonzalo Montoya y en la segunda Ismael rompió las cadenas que le ataban a Andrea, en este tercer capítulo la infidelidad ha hecho acto de presencia.

Fani ha sido la encargada de consumar la traición a su amado besándose con Rubén, uno de los solteros. Este hecho, que dará mucho de qué hablar en entregas futuras, ha marcado la línea a seguir por el resto de protagonistas. Y eso que el libertinaje solo acaba de empezar...

La primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones'

Las integrantes femeninas de las parejas 'La isla de las tentaciones' han tenido su primera noche de hogueras. En este espacio, han visionado los momentos que han vivido sus novios en el reality junto a Mónica Naranjo.

Fani, una de las protagonistas de esta entrega del programa, se ha mostrado bastante irritada con su novio Christofer al visionar unas imágenes en las que bailaba con una de las solteras en una fiesta: "Me ha molestado muchísimo ver a Christofer enseñándole a bailar, conmigo no lo hace".

Por otro lado, Andrea se ha indignado al ver a Ismael compartiendo momentos con otras tres solteras mientras el resto de sus compañeros estaban en una de las fiestas del programa: "No me parece normal que estén todos en la fiesta y él metido en el jacuzzi con una chica". También ha aprovechado para dejar claras sus intenciones con otro de los solteros: "Pues me voy yo con Óscar al jacuzzi".

Al llegar a la Villa de los chicos, Ismael ha contado lo sucedido a sus compañeros y ha tomado una decisión que cambiará el rumbo de su relación: "No se ha parado en pensar en mí y es lo que realmente me duele. Ya no voy a pensar en ella".

Fani y Andrea, al borde de la infidelidad

Los chicos y chicas de las cinco parejas protagonistas han tenido la oportunidad de escoger con qué soltero o soltera querían tener su segunda cita. Sin embargo, esta vez, Mónica ha preguntado previamente a las almas libres del programa si deseaban tener un encuentro con el soltero o soltera en cuestión.

Tras elegir a su próxima fruta prohibida, la fiesta ha comenzado en Villa Playa y en Villa Montaña. Ismael ha sido uno de los protagonistas, ya que ha empezado a acercarse a Andreina. Mientras tanto, Fani ha demostrado sus dotes para el perreo mientras Rubén le agarraba sensualmente por la cintura.

El soltero, además, le ha regalado un colgante con mucho valor sentimental. Sin embargo, Fani y Rubén se han enfadado porque ella le ha dado un beso de broma a otro de los solteros. Los dos se han reencontrado más tarde en el dormitorio de Fani y él le ha pedido disculpas.

La otra protagonista de la celebración ha sido Andrea que, sin importarle el qué dirán ni su relación con Ismael, ha estado a escasos centímetros de besarse con Óscar delante del resto de sus compañeras. Ha explicado este gesto diciendo que ella "es muy cercana".

Segunda ronda de citas (y de fiesta) en 'La isla de las tentaciones'

En la segunda ronda de citas de 'La isla de las tentaciones' los participantes han disfrutado de actividades de campamento infantil. Mientras ellos se tiraban por una tirolina con las solteras, ellas han montado a caballo con sus acompañantes. Esta regresión a la infancia no ha conseguido avivar las pasiones de ninguno de los participantes, que han aprovechado el momento para conversar con el soltero o soltera que habían elegido.

Por la noche, han tenido fiesta y los sentimientos de los que han hablado por la mañana han comenzado a materializarse. Fani ha confesado que quería besar a Rubén, pero que se sentía culpable: "Mi corazón me decía 'dáselo'".

Rubén, a Fani: "Hay veces que digo, le planto un beso" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones3pic.twitter.com/iyj25Ws2sM — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 16, 2020

Simultáneamente, Christofer estaba hablando sobre su miedo a la infidelidad al borde de la lágrima. Ha aseverado que, en este programa, "Fani no va a hacer nada". Una declaración que refleja la confianza hacia su pareja que, minutos más tarde, ha quedado hecha trizas.

Fani traiciona a Christofer con Rubén

Fani y Rubén, que llevaban varios días tonteando, han decidido pasar a la acción. Tras una ardiente noche de bailes latinos y unos vasos de agua con misterio, han dado rienda suelta al amor en un sofá de Villa Montaña. Él le ha hecho cosquillas, ella ha comenzado a intentar detenerle y ha brotado la magia. Rubén y Fani se han besado apasionadamente mientras Fiama visionaba la escena desde la terraza.

Fani: "También hay que hacer las cosas un poco con cabeza" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones3pic.twitter.com/ZpAVkNg6uY — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 16, 2020

Por si no hubiese tenido suficiente con el varapalo que iba a recibir Christofer, Fani ha salido al patio a comentar la jugada con Fiama. "¡La tenía así!", ha exclamado la joven mientras levantaba el brazo para ejemplificar de forma gráfica la excitación de su nuevo amante.

A la mañana siguiente, Fani se ha mostrado confusa, pero no arrepentida. Este gesto, que podría poner fin a la relación sentimental que mantiene desde hace siete años, le ha abierto los ojos y ha comentado que quizás su noviazgo no era tan idílico como ella creía.

Ismael llora en directo por el "beso" de Andrea y Óscar

En la segunda noche de hogueras, los concursantes han podido ver las imágenes de los acontecimientos narrados previamente. Ismael ha sido el primero en ver el casi beso de Andrea y Óscar, quedándose completamente destrozado: "Me alegro de que la veo feliz, a mí me está ayudando a ser mucho más fuerte de lo que era".

Mientras Ismael se compungía, su compañero José también se ha emocionado y ha aprovechado para darle un abrazo. Esta entrega de 'La isla de las tentaciones' ha finalizado sin mostrar las imágenes de la noche que compartieron Fani y Rubén. Un jugoso cebo que Mediaset ha reservado para la semana que viene y que veremos en Cuatro o Telecinco.

Y tú, ¿qué opinas de los primeros escarceos de 'La isla de las tentaciones'?