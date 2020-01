'La isla de las tentaciones': primeros expulsados, ronda de citas y decepción para Ismael

'La isla de las tentaciones' ya tiene primeros expulsados. Las parejas del programa han vivido momentos de tensión y lágrimas. Toda una tormenta emocional que comenzó a arreciar en su primera entrega y que ya se ha cobrado sus primeras víctimas.

Las parejas concursantes han celebrado sus primeras fiestas y el pecado carnal ha comenzado a sobrevolar las mentes de sus integrantes. Además, los chicos han visionado las escenas de baile y flirteo de los solteros con sus novias. Unas imágenes que han provocado un mar de lágrimas y que han sumado acción al programa de Cuatro.

'La isla de las tentaciones' vive sus primeras citas

Tras unos encuentros nocturnos repletos de conversación, los concursantes de 'La isla de las tentaciones' han tenido sus primeras citas. Los chicos han disfrutado de un día de playa y camas balinesas con las solteras que eligieron en el programa anterior. Ismael, uno de los favoritos del público, y Andreina han tenido un encuentro muy frío. Ella se ha percatado de la falta de química, recalcando que parece que él siente "miedo" de ella.

Gonzalo Montoya, el exconcursante de 'GH', también ha tenido su momento de gloria cuando Katerina, modelo rusa con cuerpo de infarto, le ha preguntado: "¿Te gustan los cocos?". Él, mostrando su faceta de troglodita, le ha respondido: "Depende de cuales". La sorpresa ha llegado cuando ella ha sacado dos batidos de coco y Gonzalo se ha quedado con cara de póquer.

Los únicos que han pasado de las miradas a la acción han sido Óscar y Andrea. Han protagonizado una escena repleta de complicidad en la que él le ha untado la crema como si fuese una tostada mientras ella se reía.

¡Así ha empezado la cita entre Oscar y Andrea! ¿Qué opináis? https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones2pic.twitter.com/LpzXXemBfH — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 14, 2020

Mónica Naranjo enciende la mecha de los solteros

Para acabar con la pasividad de los solteros en las primeras citas, Mónica Naranjo ha visitado Villa Playa para hablar con ellos. La cantante y presentadora ha mostrado a los chicos las imágenes de sus novias en una de las fiestas de 'La isla de las tentaciones'.

A pesar de que no pasó nada, los "machos" de la isla se han tomado muy mal los bailes de sus parejas. Además, Ismael ha confesado que "tiene dudas" sobre Andrea.

Mientras tanto, ella ha comenzado un juego de seducción para poner celoso a Óscar y ha decidido arrimar el ascua a Julián. La joven ha conseguido su objetivo y ha sembrado la discordia entre los dos adanes, ya que Óscar se ha encarado con Julián para reclamar su espacio junto a ella.

Primeras eliminaciones en 'La isla de las tentaciones'

"Es la persona con la que quizás hemos tenido menos trato todos". Estas son las palabras con las que José, en representación de los concursantes masculinos, ha dedicado a Melani. Los chicos han decidido convertirla en la primera expulsada de 'La isla de las tentaciones' tras sus choques con Álex.

¿Qué te parece la decisión de los chicos de que Melani abandone? 🔄 Hubiese votado lo mismo❤️ Hubiese votado diferentehttps://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones2pic.twitter.com/1pLWEqkYkv — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 14, 2020

Otro factor que puede haber provocado esta eliminación es que José ya conocía a Melani antes de entrar al concurso. Además, el guardia civil también había mantenido contacto con Casandra y Andreína previamente, tal y como él mismo ha contado.

Por otro lado, las chicas han hecho lo propio con los solteros. Susana, pareja de Gonzalo, ha sido la encargada de comunicar que Bryan era el primer expulsado de la facción masculina. Fani, siempre sincera, se ha encargado de explicarle el porqué de su decisión: "No tenemos feeling contigo".

'La isla de las tentaciones' celebra su primera noche de las hogueras

Mónica Naranjo ha vuelto a las villas para anunciar la primera noche de las hogueras, el lugar donde los participantes hablarán de sus emociones. Los miembros de las parejas se han dirigido a un enclave a orillas del mar para ver las últimas imágenes de sus chicos o chicas.

"Os enfrentáis a la mayor prueba que puede vivir una pareja", ha anunciado Mónica antes de explicar que sus sentimientos saldrían a flote tras ver las imágenes. Christofer ha sido el primero en ver el vídeo de su pareja Fani. A pesar de que ella no ha hecho nada, el joven le ha lanzado un reproche teñido de machismo: "Me preocupa que use ese tipo de bikinis".

Me preocupa que use ese tipo de bikinis Christofer

Mientras las imágenes de los bailes de Fani con Rubén seguían reproduciéndose en la tablet de Mónica, Gonzalo ha vuelto a hacer gala de su inherente estupidez riéndose de su compañero que estaba al borde del llanto. "Me ha dado risa de los nervios", ha dicho Gonzalo cuando Mónica Naranjo ha criticado su actitud.

Seguidamente, el exgranhermano ha visto las imágenes de su chica. Ha afirmado no tener ninguna duda de Carolina: "No me preocupa, soy más guapo que él". Mónica le ha preguntado: "¿Crees que eres más guapo que Lewis?" y él ha respondido: "La duda ofende, Mónica". La cantante, que ya demostró sus sabiduría en el amor en 'Mónica y el Sexo', le ha dado un zasca que ha resonado por toda la selva: "Esto no es solo un viaje físico, Gonzalo, sino emocional"

"Esto no es solo un viaje físico, Gonzalo, sino emocional" Mónica Naranjo

Por otro lado, Álex se ha emocionado mientras veía a Fiama disfrutar. Con un planteamiento más maduro que el de Gonzalo, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha aseverado que ama a su chica, pero que quiere "verla libre".

Álex se emociona hablando de Fiama ¿Qué te parece lo que ha dicho? https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones2pic.twitter.com/ewu7BCPhnb — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 14, 2020

Ismael ha sido el que ha recibido el golpe más duro al ver a su novia embadurnada en crema solar y tonteando con Óscar. "No me he echa nada en falta", ha comentado el joven que se ha mostrado muy decepcionado con Andrea.

Y tú, ¿qué opinas de los primeros conflictos de 'La isla de las tentaciones'?