'La isla de las tentaciones 2': una soltera 'chihuahua', confesiones de infidelidad y demasiado drama

Después de una larga espera y un parón de grabaciones por culpa del coronavirus, la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado en Telecinco con Sandra Barneda como presentadora. Las parejas llegaban a República Dominicana en su catamarán entre brindis y risas, pero todo cambiaba al desembarcar en tierra firme.

Muy nerviosos y emocionados, algunos se han arrepentido nada más llegar, pero ya no había marcha atrás para poner a prueba la fidelidad de sus relaciones. "Estoy muy insegura y tampoco me estoy queriendo mucho, y si yo no me quiero mucho es complicado que le llegue a querer a él bien", dijo Marta Peñate a la presentadora antes de llegar a la villa.

Marta Peñate, la gran protagonista de la noche

Marta ya sabe lo que es un buen show. Su participación en 'Gran Hermano' le dio tablas para saber lo que hay que hacer en un reality y por eso lo ha puesto en práctica en el primer programa. Así, el primer conflicto de la noche lo ha protagonizado ella al conocer a las solteras que pretenderán a Lester.

"Tú eres la típica enterada que te metes en todo, ¿verdad? En todos los grupos se supone que tiene que haber un chihuahua, así que en este ere tú", expresó la exgranhermana a Elisa, la pretendienta. Pero la cosa no se quedaba ahí. Al día siguiente, su novio se posicionaba con la soltera y la elegía para su primera cita, lo que hacía estallar a la canaria: "Tú y yo ya no estamos juntos, pásalo bien". Un drama sin sentido alguno y con demasiado teatro.