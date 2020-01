'La isla de las tentaciones': la audiencia se ceba con Fani por su hipocresía y apoya a Christofer

Ha comenzado la acción en 'La isla de las tentaciones'. La primera infidelidad del reality, que tuvo a Fani como protagonista, fue el trueno que rompió la calma. Este primer estruendo solo era una pequeña muestra de la tormenta que estaba a punto de sacudir el paraíso.

Las parejas iniciales han comenzado a resquebrajarse tras los hechos acaecidos. La audiencia ha respondido a lo sucedido lanzando una ráfaga de críticas a Fani y mostrando su apoyo hacia Christofer, que está viviendo una auténtica pesadilla.

El programa ha arrancado con la noche de las hogueras de los chicos. Como viene siendo habitual, Mónica Naranjo ha mostrado imágenes de sus novias a los concursantes masculinos. Gonzalo, el participante más odiado por la audiencia, ha vuelto a realizar algunos comentarios fuera de lugar. Sin embargo, ha revelado su mayor miedo: "Me preocupa que pueda sentir con otro lo que sentía conmigo".

El momento cumbre ha llegado cuando Christofer ha visionado las imágenes de Fani con Rubén. Ha decidido no compartirlas con sus compañeros y, solo con ver a su novia bailando, ha afirmado: "No la conozco". Sin dejad de mover la pierna por puro nerviosismo ha continuado visionando las escenas. Antes de ver el beso, se ha negado a continuar con el vídeo: "Estoy viendo unas cosas que en mi vida".

En la hoguera de las chicas, el acercamiento de Ismael y Andreína ha sido el hecho más notorio. La novia de Ismael, Andrea, ha deducido que él lo ha hecho a modo de venganza por la decepción que se llevó la semana pasada cuando ella se acercó a Óscar.

Por otro lado, Carolina se ha mosqueado con Gonzalo por su tonteo con Katerina. Después, Fani ha recibido las imágenes de Christofer, en las que él aparecía bailando, ha lanzado una declaración demoledora: "Si me deja Christofer, me muero". Seguidamente, ha susurrado: "Tía, se va a liar con otra".

Tras contemplar cómo su novio ha elegido su próxima cita, Fani ha explicado por qué se besó con Rubén: "Yo estaba obsesionada con los celos y con él y en ningún momento he pensado en mí, en lo que yo realmente necesito".

Las chicas han sido las primeras en escoger con qué soltero querían tener su próxima cita. Andrea se ha decantado de nuevo por Óscar, Susana ha elegido a Lewis, Fiama a Joy, Adelina a Jusseth y Fani a Rubén.

Tras ellas, les ha llegado el turno a los participantes masculinos. Ismael se ha decidido por Mimi, lo que ha enfadado a Andreína. Gonzalo ha repetido con Katerina, Alex se ha animado a conocer a Jenny y Christofer ha buscado consuelo en los brazos de Geniris. Por último, José ha optado por disfrutar de la compañía de Casandra.

En los encuentros y fiestas posteriores no ha ocurrido nada interesante más allá de la intensificación de los sentimientos de Fani por Rubén. Ella ha repetido hasta la saciedad lo mucho que le gusta mientras Christofer intentaba autoengañarse con Geniris que, muy noblemente, le ha brindado su apoyo.

Para rematar, Fani se ha besado con Rubén y le ha invitado a dormir con ella. Antes de ir al dormitorio, han protagonizado una romántica escena en la piscina en la que casi se quedan sin oxígeno.

El golpe de Fani a Christofer tras su beso y su edredoning filtrado con Rubén ha despertado una oleada de emociones en la audiencia. Los usuarios de Twitter han aprovechado la situación para mostrar su apoyo al joven sin dejar de recurrir al humor.

Fani no ha tenido la misma suerte y ha sido especialmente atacada por razones obvias.

