Isabel Rábago vuelve a la carga tras contestar a Carme Chaparro por la polémica del feminismo

Isabel Rábago la 'lió parda' el pasado 4 de marzo al publicar un tuit en el que no se declaraba "feminista". "No soy feminista, soy femenina. Soy la mujer que quiero ser, no la que quieren que sea", escribió la periodista junto a una foto de sí misma.

Carme Chaparro, al leerlo, entró al trapo, levantando ha levantado una gran polémica. "Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo", escribió en otro tuit.

Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo. https://t.co/1iyygVYNHB — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 4 de marzo de 2019

Rábago contesta a Chaparro

Rábago, que trabaja como tertuliana en 'Ya es mediodía' (Telecinco), confesó este martes que se había "derrumbado" antes de entrar en el programa, y aprovechó para contestar a su compañera de profesión.

No desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres

"Lo que yo quería decir es que no soy la clase de feminista que quiere imponer la izquierda, sino la mujer que yo quiero ser; no creo que haya algo más feminista que eso. Además, no desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres", relató la periodista.

"Me he levantado y me encuentro un montón de insultos y vejaciones y he sido foco de críticas en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo", dijo, haciendo una clara alusión a Carme Chaparro.

Para mí, feminismo no es señalar a otra compañera en redes para que la maltraten

“Para mí, feminismo no es señalar a otra compañera en redes para que la maltraten. Yo no tolero que se me den lecciones para que se me humille”, concluyó.

Rábago vuelve a la carga

A pesar de que todo esto levantó una gran polémica, este miércoles Rábago ha vuelto a la carga con otro tuit.

"Yo el 8M no voy. Día que no trabajo, día que no cobro y a mí nadie me paga la hipoteca. Y no, no permito que ningún hombre, ni ninguna mujer me diga lo que tengo que hacer, escribir, decir o pensar. Gracias", ha sentenciado.

Yo el #8MNoVoyDía que no trabajo, día que no cobro y a mí nadie me paga la hipoteca. Y no, no permito que ningún hombre, ni ninguna mujer me diga lo que tengo que hacer, escribir, decir o pensar. GRACIAS ❤️#ÚltimoTuitDeLaSemanaNos vemos trabajando! 👠👠(Cambié el # 🙏) 😍 pic.twitter.com/juJKszHGdE — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 6 de marzo de 2019

Vaya, vaya... ¿Con quién vas?