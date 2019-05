Las extrañas (y caras) vacaciones de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en Suiza

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han pasado unas vacaciones de lo más extrañas en Suiza. La pareja no es como el común de los mortales: ellos no hacen turismo ni acuden a disfrutar de ningún evento, sino que se encierran en una clínica para hacerse un plan detox.

Las extrañas vacaciones de Preysler y Vargas Llosa

Los tortolitos han pasado seis días en la prestigiosa clínica La Prairie. El premio Nobel y su novia se han alojado en este exclusivo lugar, con vistas al lago Lemán, que cuesta 14.000 euros a la semana, detalla 'Semana'.

Su tratamiento detox

Isabel y Mario han hecho una entrevista con la clínica, en la que narran en qué han consistido sus vacaciones.

"Me siento muy bien con el tratamiento detox, aunque todavía no puedo notar todos los resultados porque me han dado menús para llevarme a casa con los que comer correctamente. Así que en el futuro notaré la diferencia y si es como me dicen, me sentiré aún mejor", dice ella.

El escritor, por su parte, ha aprovechado estos días de descanso también para trabajar: "Estoy escribiendo una novela y estos días he podido trabajar mucho, varias horas al día".

Una pareja consolidada

Isabel y Mario llevan juntos, oficialmente, desde junio de 2015, y son una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

¿Te cae bien esta pareja?