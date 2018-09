Isabel Pantoja entra en ‘Sálvame’ para criticar la vida de su hija y carga contra Dulce

La cantante, enemiga íntima de Mediaset, nos ha sorprendido a todos este viernes con su intervención telefónica en ‘Sálvame’ para hablar de su hija, Isa Pantoja, y criticar el estilo de vida que lleva.

La desesperación de Isabel Pantoja, que estaba a punto de llorar, se palpaba en su tono de voz y en sus palabras: “He tratado por todos los medios de que mi hija tenga una buena educación, como mi hijo, y yo he sufrido muchísimo todo lo que le está pasando a mi hija porque yo no acepto la vida que ha tomado. Ese es el problema. Yo no acepto que llegue ni a las 7 de la mañana, ni que llegue a las 9, ni que llegue a las 11, de una forma u otra. Y eso lo sabe ella, sabe que yo le voy a reñir aunque tenga 22 años”.

Después ha cargado contra la que fue su empleada de hogar Dulce Delapiedra, a la que ha tildado de “mala persona” en varias ocasiones, sin decir su nombre. “¿Qué pasa? Que está con una persona que no es buena persona. Yo no voy a dar nombres porque tengo mucha demandas puestas, pero la persona que está no es buena persona, porque si no, le daría buenos consejos y le diría: ‘tienes un niño de 4 años, tienes 22 años, tu carrera de inglés que tu madre te ha dado’… que tiene el titulo para dar clases es profesora de inglés, se puede ganar la vida perfectamente. No lo ha querido hacer”.

Esa persona que tiene al lado le consiente absolutamente todo y yo no.

“He querido meterla en Bellas Artes porque tiene mucho, mucho, talento para la pintura, no me ha hecho caso, pero esa persona que tiene mi hija al lado, le consiente todo, absolutamente todo y yo no. Yo no le consiento lo del coche, yo no le consiento que le quiten el coche, yo no le consiento los puntos, ni que llegue a altas horas de la madrugada, no señor, pero la otra sí. Esa no es su niña, mentira, no es su niña. Ella tiene su familia en Cataluña que es donde se tenía que ir. Esa señora ha sido empelada mía de hogar durante 22 años y la he tratado como de la familia. Fue buenísima y yo no sé cuánto le ha gustado la televisión”.