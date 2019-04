Solo han pasado tres días desde el comienzo de 'Supervivientes 2019' e Isabel Pantoja ya tiene enemigos. En menos de 72 horas, la tonadillera y mejor pagada del reality de Telecinco ya ha discutido con cuatro compañeros.

Isabel Pantoja carga contra Carlos Lozano: "No vales un duro"

Los roces de la convivencia ya han aparecido. Y la mayoría de ellos los ha protagonizado Isabel Pantoja. La cantante discutió acaloradamente este domingo con Carlos Lozano, con quien en teoría se llevaba bien.

Todo comenzó porque Lozano estaba imitando, de forma burlona, a Chelo García-Cortés, diciendo entre líneas que ella le hacía la pelota a Pantoja. La artista, al ver la situación, salió a defender a su examiga, atacando así al presentador.

"¿Pero qué estás hablando, tío?", le recriminó la tonadillera a Lozano, visiblemente indignada. Chelo dijo que menos mal que lo estaban grabando todo, a lo que él respondió: "Mejor que no vean las imágenes, porque se van a llevar una sorpresa de que estoy en lo cierto".

"No, sorpresa te la vas a llevar tú. Porque de momento le dices 'Moni' o 'mi amor", contestó alterada Pantoja, en alusión a la relación entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos.

"Yo 'mi amor' se lo llamo a todos. Hasta a ti te he dicho 'mi amor', pero ya no te lo digo más", contestó Lozano. "¿A mí? ¿A mí me has dicho 'mi amor'? ¡A mí no! A mí no me has dicho 'mi amor' porque yo no soy amor tuyo", respondió la artista, muy enfadada. "No, te lo he dicho y ya no te lo diré nunca. ¡Es mi forma de hablar! ¡Que no intentéis echar mierda porque no la hay!".

Pantoja, entonces, se vino arriba: "Ni falta que me hace, pero quién te crees que eres tú. ¿Quién te crees que eres tú? (...) Yo pienso que no vales un duro. Punto. Y ya está. Y se ha acabado. Y nada más", sentenció Pantoja.

Lozano replicó: "Yo no quiero ser tan malo de decir lo que pienso porque, si lo digo, de verdad que va a ser muy malo para ti. Entonces me callo... Lo que quiero es no verte más, quiero que me lleven a la otra isla", replicó Lozano. "Que te lleven ya, da un salto ya", le respondió Pantoja.

Contra Mónica Hoyos

La cosa no acabó ahí, ya que poco después entró Mónica en la discusión y se posicionó contra la tonadillera: "Tú me has llamado aliada y ex. A mí dejadme en paz porque no he tenido nada que ver".

La tensión fue aumentando y Pantoja finalmente acusó a Mónica de estar "buscando una Miriam" (Saavedra) en la isla, es decir, que estaba tratando de encontrar un enemigo en el concurso para dar juego.

Contra Omar Montes

Días antes de discutir con Mónica Hoyos y Carlos Lozano, cuando aún no se había estrenado el concurso, Isabel Pantoja también tuvo un enfrentamiento con Omar Montes, el ex de su hija Chabelita.

Tras una conversación en la que el joven hablaba de la relación que tuvo con la hija de la tonadillera, ésta le dijo que no hablara de su hija. "No te lo voy a consentir y te lo digo de corazón. Eres buena persona, pero tú no vas a hacer daño a mi hija (…) Isa quedó en el pasado, déjala, no nombres a mi hija, por favor te lo pido", le espetó.

Dos no discuten si uno no quiere, y en este caso Omar no quiso y se calló.

Contra Aneth

Isabel Pantoja y Aneth, que en teoría eran amigas, no comparten equipo en 'Supervivientes', pero la cantante cargó contra ella igualmente, a quien llamó 'interesada'.

"Ella solo está cuando le interesa", dijo la artista al ver cómo Aneth no se acercaba a hablar con ella. "Me acerco a saludarla y me hace solo un gesto desde lejos. Es una traicionera. una ingrata. Me llama 'tita' cuando le interesa. ¡A mí que no me diga más tita!", le dijo a Omar.

Y esto es todo. ¿Qué opinas de la actitud de Isabel Pantoja?