Isabel Pantoja no puede más: quiere abandonar 'Supervivientes 2019'. La tonadillera dijo este domingo, en una conexión con el debate del programa, que está sobrepasada a nivel físico y mental y que quiere dejar el concurso.

Isabel Pantoja quiere abandonar

"Mi tiempo aquí ha terminado y deseo volver a mi casa. Lo siento por la audiencia, por mi familia... pero no puedo estar más así. He sido muy valiente para muchas cosas, pero para esto no", dijo la tonadillera nada más comenzar el programa.

Jordi González, el presentador, intentó animar a la cantante y le propuso que se quedase hasta el próximo jueves, ya que está nominada y puede salir expulsada, yéndose al 'palafito', que es la antesala a regresar a España.

Esperará al jueves

Al final, la cantante decidió ver el resultado de las nominaciones para tomar una decisión. Pero aclaró: "Sigo pensando lo mismo, Jordi. Me pediste que estuviera hasta el jueves, cosa que voy a hacer porque te he dado mi palabra. Pero no me quiero quedar. Eso es la realidad: no me quiero quedar", sentenció Isabel.

Lo cierto es que a Isabel Pantoja el concurso se le está haciendo cuesta arriba por sus problemas de salud en las rodillas y su reciente ánimo bajo. Aunque está muy orgullosa de participar en la edición, dijo que echa mucho de menos a su familia y que ya no puede sobrellevar la distancia.

Veremos qué acaba ocurriendo el jueves, pero todo apunta a que tendremos otro abandono voluntario...