Isabel Pantoja ficha por 'Supervivientes': lo que se esconde tras este contrato millonario

Todos seguimos alucinando con el bombazo que soltaron este martes en 'Sálvame': Isabel Pantoja será una de las concursantes de 'Supervivientes 2019'.

Lo anunció David Valldeperas, director del espacio, y ningún colaborador se lo creía. Un desconcierto que ya vivimos con la publicación de la revista 'Semana' del pasado miércoles, en la que se anunciaban las negociaciones que estaban manteniendo Mediaset y la tonadillera.

¿Quién iba a pensar que una de las más grandes de España iba a aceptar bajarse al barro en un reality de Telecinco, cadena contra la que además tiene interpuestas varias demandas? Pues así es, amigos. Las deudas, que son muy malas.

No obstante, no todo es cómo parece. Pantoja no firma solo por 'Supervivientes'.

El contrato de Isabel Pantoja con Mediaset

Todo parece indicar que Isabel Pantoja no solo ha firmado con 'Supervivientes', sino un contrato con la cadena por, mínimo, un año. Recordemos que la oferta que le hizo Paolo Vasile por participar en el reality era demasiado baja para todas las deudas que tiene la artista. Mediaset le ofreció 80.000 euros semanales por estar en Honduras, en paños menores y rodeada de famosetes de tres al cuarto (la mayoría).

El contrato tiene truco: incluye 'Supervivientes', un talent musical y una serie

Contando con que el programa dura unas 15 semanas, la cantante recibiría más de un millón de euros (1.200.000) si llega a la final. Y si gana, habría que añadirle a esta cantidad los 200.000 euros del maletín. Muy poco dinero teniendo en cuenta que ella debe más de 4 millones.

No solo firma por 'Supervivientes'

Pero es que hay truco. Según la mencionada revista, Mediaset le ha ofrecido el contrato que tenía la mismísima María Teresa Campos, a quien se le terminó con la cadena hace tan solo unas semanas.

Aunque las negociaciones continúan, 'La Razón' asegura que Vasile le ofrece a la artista un primer cheque con una cantidad inferior a dos millones de euros, un acuerdo de exclusividad de un año y tres formatos. Su contrato incluiría la participación en ‘Supervivientes 2019’, un programa musical del que sería coach y una serie sobre su vida de, al menos, diez capítulos.

Todo ello con la condición obvia de que retire las demandas que tiene contra la cadena. Recordemos que ganó una el pasado año por valor de 10.000 euros.

Pantoja acepta por sus abultadas deudas

Isabel Pantoja necesita dinero, razón por la que habría aceptado el contrato de Mediaset.

Desde finales de 2018, sobre Cantora pesan dos nuevos embargos por un valor de 397.371,98 euros. Uno por las deudas de Kiko y otro por las de su madre.

La deuda total sobre Cantora llega a los 4.206.461,40 euros, una cantidad que supera con creces la ofrecida por Mediaset

Lo más grave es que el 11 y el 20 de diciembre, la Agencia Tributaria pidió sendas certificaciones de cargar sobre la casa de los Pantoja, el paso previo para que Cantora pueda salir a la subasta. Madre e hijo heredaron la titularidad de Cantora de Paquirri. El 52,40% es de la cantante, mientras que Kiko posee el 47,60%.

La tonadillera pidió una primera hipoteca por valor de 2,7 millones de euros, pero las cosas no fueron bien y se vio obligada a pedir un periodo de carencia para ampliar el plazo de la devolución del dinero. Más tarde, Isabel ingresó en prisión.

Mientras estaba en la cárcel, la cantante hipotecó Cantora a favor de la Agencia Tributaria por valor de 1.100.000 euros. En estos momentos, la deuda total sobre Cantora supera los cuatro millones.

No tiene discográfica: adiós a la música

Mucha gente quizá se pregunte por qué la tonadillera no saca dinero de la música, que es su profesión real. Y la respuesta es contundente: porque no tiene discográfica.

El pasado día 12 de febrero finalizó su contrato con Universal, lo que significa que ahora mismo Isabel Pantoja se encuentra sin compañía.

Universal adelantó a Pantoja 800.000 euros. La tonadillera utilizó este dinero para para pagar parte de la deuda de un millón de euros que tiene de su condena por blanqueo de dinero, delito por el que tuvo que ingresar en prisión.

El contrato podría haberse renovado si la cantante hubiera aceptado cobrar menos dinero, algo que no quiso hacer. "La discográfica quería continuar haciendo galas bajando su caché –de 100.000 euros por concierto– e Isabel se negó, a eso y a cantar sin los 70 músicos que la han acompañado desde que empezó, en noviembre de 2016 en el teatro de Aranjuez (Madrid). "Dicen que no les sale rentable, pero ella ha estado mucho tiempo sin actuar porque tenía contrato de exclusividad. Debería reclamar", apuntan desde el club de fans de la cantante.

'Supervivientes', su única salvación

Todos estos factores son los que habrían llevado a Isabel Pantoja al borde de la desesperación. Veremos qué tal se le da el reality, que, no obstante, es un formato conocido para ella, pues sus hijos Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, y su sobrina Anabel Pantoja, han concursado anteriormente en este programa.

¿Qué opinas de este súper bombazo? ¿Es el fin de su carrera musical?