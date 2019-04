La vida de Isabel Pantoja dio un vuelco en 2003, cuando conoció a Julián Muñoz. Un romance que la llevó a la cárcel, que dinamitó su carrera artística, que afectó a su familia y que ha posibilitado que hoy esté comiendo barro en 'Supervivientes 2019'.

A pesar de que la tonadillera quisiera que se dejara de hablar de aquello, este episodio oscuro ha sido recordado ahora por su hijo, Kiko Rivera, que ha dado nuevos detalles (por dinero) en la revista 'Semana', donde va a escribir "sus memorias".

Kiko Rivera habla del romance entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz

Kiko Rivera recuerda que su madre dejó de ir a buscarle los viernes al internado porque "se había ido a vivir a Marbella porque estaba enamorada de un hombre: Julián Muñoz".

"De él no puedo decir nada malo, siempre me trató maravillosamente bien… recuerdo a mi madre muy feliz. No le guardo rencor y no le responsabilizo de lo que le pasó a mi madre. Ella estaba ciega, enamorada y ya está", cuenta.

El ingreso de Isabel en la cárcel ya lo presentía, como apuntó en 2016 en una entrevista con María Teresa Campos en 'Qué tiempo tan feliz' (Telecinco): "Eso se veía venir. Yo con ese señor no tengo nada malo. No tengo nada en contra de él, ha ocasionado algunos problemas familiares pero bueno...".

Kiko Rivera vuelve a sacar a relucir el ingreso en la cárcel de su madre y su romance con Julián Muñoz

La que peor lo pasó con la detención de la cantante fue la madre de ésta: "Mi abuela ya tiene su edad, pero es una persona con mucha fuerza y mucha alegría, es el timón de la familia y ella va a tirar para adelante", añadió Kiko.

Por qué entró Isabel Pantoja en la cárcel

Isabel Pantoja y Julián Muñoz estuvieron saliendo tres años, del 2003 al 2006. La concursante de 'Supervivientes 2019' estaba locamente enamorada del entonces alcalde de Marbella. Tanto que no reparó en el peligro de tener las famosas bolsas de basura repletas de dinero en su casa.

Unos billetes que posteriormente encontró la Policía en el domicilio de la tonadillera. Ella aseguró que se trataba de dinero ganado con sus conciertos, pero la 'operación Malaya' ya la había puesto en el punto de mira de la Justicia.

En noviembre de 2006, la exmujer de Muñoz, Maite Zaldívar, fue arrestada por este caso. En mayo de 2007, le tocó el turno a Pantoja. El 2 de mayo de 2007, la tonadillera fue detenida acusada de la comisión de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales.

Isabel fuee condenada a 24 meses de prisión por blanqueo, con una multa de 1.147.000 euros

Finalmente quedó libre bajo fianza de 90.000 euros, pero el 16 de abril de 2013 fue condenada a 24 meses de prisión por blanqueo, con una multa de 1.147 000 euros. Solo abonó 100.000, y tuvo que ingresar finalmente en la cárcel de Alcalá de Guadaíra el 21 de noviembre de 2014.

El 2 de marzo de 2016 le conceden la libertad condicional, y unos meses después, el 28 de octubre de 2016, su condena por blanqueo de capitales expiró.

No obstante, aún debe dinero, unos 4 millones de euros a Hacienda, razón por la cual ha aceptado participar en 'Supervivientes'.

Veremos qué tal le sienta a la cantante que ahora Kiko saque este episodio a relucir...