Isabel Pantoja llora desconsolada y los colaboradores de 'Supervivientes' se ceban: "Es una mantis religiosa"

"Doy muchísima audiencia, lo diré hasta que me canse porque es la realidad", así empezaba el vídeo en el que Isabel Pantoja se erigía como protagonista absoluta del reality. Ha sucedido en la décima entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' durante una conversación con su compañera Dakota, que se ha afianzado como una de sus aliadas más fieles.

A la mañana siguiente, Isabel Pantoja no ha dudado en conversar sobre el tema con sus compañeros y agradecerles su apoyo en el concurso: "Sin vosotros no habría llegado hasta aquí". Tras la frase, la tonadillera ha comenzado a llorar mientras recibía el apoyo de Omar Montes, Fabio y Dakota. Sus aliados en la isla no han dudado en rodearla con un caluroso abrazo mientras ella seguía llorando.

Sin embargo, el melodrama de telenovela de la Pantoja ha sentado muy mal en plató. Isabel Rábago ha sido la primera en lanzarse contra la cantante, aseverando que es "una mantis religiosa", haciendo alusión a su capacidad para manipular las emociones de sus compañeros. Además, ha criticado su actitud altiva y chulesca.

Barbara Rey también ha lanzado algunos dardos contra la tonadillera y Violeta Mangriñán, ya recuperada de sus problemas de salud, ha decidido defender a Isabel. Un acto comprensible, ya que mantenían una buena relación en Honduras y Fabio pertenece al bando de Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja, protagonista absoluta sin Chelo García-Cortés

En lo que sí han coincidido los colaboradores es el papel principal que Isabel Pantoja ha tenido durante todo el concurso. Ha protagonizado la mayoría de los vídeos y ha dado auténticos momentazos al programa. Su reputación mejoró tras la marcha de Chelo García-Cortés, a la que bautizaron como el "Chelordomo". Un término acuñado en el programa Sálvame por la actitud servil de la periodista para con la cantante.