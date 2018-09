Risas, confesiones y una discusión, en la nueva llamada de Isabel Pantoja en ‘Sálvame’

Isabel Pantoja lo ha vuelto a hacer. En menos de dos semanas la tonadillera ha experimentado un cambio radical, del silencio absoluto y sepulcral, a intervenir tres veces por teléfono en dos programas de Mediaset y a hacer su reaparición pública, promocionando una marca de cremas, después de años sin hacer actos.

Después de la llamada de hora y media en la que habló de su relación con su hija Isa Pantoja, entre lágrimas, se produjo el pasado domingo la llamada de apoyo y cariño a su hija en ‘Gran Hermano VIP 6’, y ahora, la tercera ha vuelto a ser en ‘Sálvame’.

Kiko Hernández probaba suerte llamando en directo al teléfono que le habían pasado de Isabel Pantoja, para su asombro y suerte, era el de la tonadillera. Rápidamente el colaborador le daba su teléfono a la presentadora, Nuria Marín, pero para sorpresa de todos, Isabel pedía que se volviera a poner la persona que le estaba llamando, Kiko. Dando muestras de que estaba viendo el programa.

Éste cogió nuevamente el teléfono y le preguntó cómo estaba. “Mejor que tú. Yo estupendamente”. Después explicaba: “Estoy relajadita porque yo sé que ya todas mis palabras las analizáis. Quiero dar las buenas tardes a todo el mundo, que no me ha dado tiempo, y como ha sonado el teléfono lo he cogido porque no tengo por qué no cogerlo”. De fondo se escuchaba a Mila Ximénez decir: “Es maravillosa. A mí me encanta ya, me tiene loca”.

Pantoja a Kiko: “Te he visto correr con un susto que te cagabas vivo”

Isabel continuaba diciendo: “Me preguntas que cómo estoy. Estoy bien y ¿tú?”. Mientras se oía a Mila decir que “acojonado”, Kiko respondía: “Yo alucinado de que me cojas el teléfono porque me lo mandaron y no sabía si era el tuyo o no”. Rápidamente, Isabel le contestaba: “No, como te he visto correr con un susto que te cagabas vivo”, despertando las risas del público hasta del propio Kiko y provocando que le corearan el nombre de ‘Isabel’.

Pantoja recibió cuatro docenas de rosas rojas de Paolo Vasile

La folclórica siguió hablando: “No quiero tener problemas, ningún tipo de problemas. Ya más no porque son muchas las demandas que tengo interpuestas y de verdad, como yo sé que analizáis cada palabra o analizan lo que he dicho, a lo mejor vosotros no, no lo sé, o cuando llamé a ‘Sálvame’, por supuesto que lo hice con todo mi alma y con todas mis ganas y desinteresadamente. Eso sí, recibí un ramo de flores de vuestro jefe maravilloso, el señor Paolo Vasile, de cuatro docenas de rosas rojas de tallo lago, muy grande. Dándome las gracias por la audiencia y que quería un acercamiento conmigo”.

Isabel habló de su paso por la cárcel: “He sido la única que lo ha pagado”

“Exceptuando eso quiero decir solamente poquitas cositas porque como ya no tengo que defenderme de nada ya. Lo que se me dijo que hice o se me dijo que no hice, se pagó, lo pagué y se acabó. Ya de ese tema ni nado. He sido la única que lo ha pagado [aplausos del público]. Eso es la verdad y ustedes saben que es la verdad porque para eso tuve que vender mi casa de Madrid. Está claro, yo creo que eso ya ha quedado clarito”, aclaró sobre su ingreso en prisión.

Mila se acercaba al teléfono entonces para decirle que se volvía a hacer “otra bajada de pantalones en directo” y le decía: “No sabes lo que creces, no sabes lo que creces, para ser una buena artista no hay que estar enclaustrada ni dejar de hablar con la gente. A mí me estás ganando, poquito a poco, tampoco mucho. Es el mejor momento que te he visto nunca”.

“Seguid dándome caña, me da igual, pero cuando tocáis a mis hijos...”

Pantoja le respondía así: “Yo no llamo para ganar a nadie te lo digo de verdad. Seguid dándome caña me da igual. Me podéis dar la caña que ustedes queráis, pero cuando tocáis a mis hijos, pues me duele, qué quieres que te diga”.

Pantoja aclaró porqué entró por teléfono en ‘Gran Hermano VIP’

Después de que se haya hablado de que Isabel se vio entre la espada y la pared el pasado domingo, y ante el anuncio de que le iban a poner a su hija la primera llamada que hizo a ‘Sálvame’ en la que hablaba de la mala vida que llevaba y de que prefería que estuviera dentro de la casa. Isabel ha aclarado que no lo hizo obligada. “Ella lo había pedido tres veces ya en el confesionario” y lo hizo “como cualquier madre” hubiera hecho.

Después explicaba: “Si yo llamo a mi hija, porque la llamo, si no la llamo porque no soy buena madre, pues yo voy a decir que quiero a mis hijos exactamente igual”.

Le pondrá su llamada en cuanto salga de ‘GH VIP’

Isabel quiso aclarar también las palabras de su primera llamada: “Yo dije que prefería verla ahí porque sé que está bien cuidada, porque lo está pasando bien, porque conoce a gente nueva, porque la van a enseñar mucho, porque le van a quitar de la cabeza muchas cosas, porque se va a hacer más mujer. Eso imagino yo, como madre”.

Después explicó que cuando Isa salga del programa, ella será la primera que le ponga la entrevista porque no tiene nada de lo que avergonzarse y que lo hablará con ella. “La entrevista se la pongo yo en cuanto salga, en cuanto salga me la llevo de mi mano y se la pongo”.

Pantoja hace un alegato a favor de su hija

Pantoja señaló que no ve ‘GH VIP’, sólo algunos vídeos desde su móvil, que no le gustaría que su hija Isa saliera tan pronto “pero si tiene que salir, pues saldrá” y recalcó que cuenta con los seguidores de la familia para que voten por su hija y que no sea eliminada. “Hay muchísima gente que la quiere. Si se tiene que ir se irá y si se tiene que quedar se quedará, a mi hija no le va a pasar nada”.

También dijo que si Chabelita fuera la primera expulsada del reality, no entraría al programa a buscarla porque no sería justo “para los concursantes ni para el público que se está gastando el dinero” pero “cuando salga estará el coche de su madre en la puerta”.

Respecto a la frase que le dijo su hija a su madre de que quería irse con ella, Pantoja señaló:“Me voy a ir con ella. Si me tengo que ir a vivir con ella, me voy”.

Pantoja habla del novio de Isa, Omar

Además habló de Omar Montes, el novio de Isa, que entrará esta noche para hablar con ella. Sobre él indicó que no le gusta para ella, pero tampoco quiere interferir en su relación.

“A mi no me gusta para mi hija. No se si es bueno, si es malo, si canta, baila, si es actor, no lo se. Pero a lo mejor el hombre es un ser humano estupendísimo, no puedo decir nada de eso. Pero para mi hija no me gusta. Dios quiera que mi hija reaccione, que diga lo que tenga que decir, y que les vayan las cosas bien. No quiero que sufra ninguno, son muy jóvenes”.

Isabel, sobre Dulce: “Me ha traicionado en todo”

Pantoja también ha hablado de Dulce, su exempleada de hogar, que acudió a ‘Sábado Deluxe’ el pasado fin de semana. “Nunca hubiera imaginado que fuera a salir en la tele” y añadía: “Ha sido la mayor decepción de mi vida. Me ha traicionado en todo, yo no sé lo que le ha gustado, lo que le ha pasado”. Para continuar diciendo el cambio que ha dado Dulce con la prensa: “Cuando ella estaba conmigo no os quería a mi lado ni un solo segundo, se ha matado con todos los periodistas por mí y ahora tiene en su móvil los teléfonos de toda la prensa. Yo no le he hecho nada”.

Pantoja, sobre Dulce: “No se encuentra bien”

Isabel arremetió de nuevo contra Dulce diciendo que no está bien: “No se puede dejar a un niño de cuatro años a cargo de una señora que no se encuentra bien”.

Después continuó explicando: “Yo no quiero mal para ella. Sé que quiere a mi hija, que quería a mi hijo y que me quería a mí. Fue maravillosa, una mujer trabajadora, estupenda, cuando me iba a América yo le dejaba mi casa, mis hijos, una carta para cada uno, las llaves, todo en sus manos. Fíjate tú si tenía confianza en ella. Yo no la culpo de lo que está haciendo mi hija ni mucho menos, porque mi hija es mayor de edad, pero que ella no le aconseja bien”.

Ha puesto dos demandas más a Dulce

Pantoja confesó que no vio la entrevista de Dulce en 'Sábado Deluxe': “Te lo juro por Dios que no la vi, estaba con mi cosita pequeña y disfruté de él al máximo. La familia de Dulce no puede con ella y su representante la ha dejado. No se puede dejar a un niño de cuatro años a cargo de una señora que no se encuentra bien, en la isla se encontraba perfectamente pero ahora ya no”.

También habló del tema de las dos nuevas demandas contra Dulce: “Es imposible notificarle nada porque no se sabe dónde vive, llevamos meses detrás de ella, cada vez que ha ido a un programa es cuando la vemos y el sábado mi abogada fue a su hotel. No quería abrir la puerta y tuvo que subir el recepcionista para darle la demanda civil, ya está notificada”. Después añadió: “Dulce tenía un contrato de confidencialidad, si ella lo ha perdido yo no”.

El tenso momento con Gema López

En uno de los momentos de la llamada, Pantoja se dirigió a Gema López: “Le voy a hacer un comentario a la señora Gema, tiene una hija que cuando nació, yo, a través de Chelo García Cortés, cuando me hablaba con ella, porque no me hablo con ella, enteraros, no me hablo con ella, le dijo esa señora: ‘me ha nacido igual de morena que una Pantojita’”.

La periodista no daba crédito de lo que estaba contando la tonadillera y decía: “Madre mía. Ay dios mío”. Pantoja continuó con su discurso: “Y le dije: ‘yo me alegro muchísimo de que haya salido una niña bonita, preciosa y sana sobre todas las cosas del mundo porque eso es lo que más se quiere del mundo”.

“¿Qué te pareció que Chelo dijera que tu hija es fría y una mierda?”

Gema le respondía: “Muy bien, Isabel, pero en vez de hablar de mi hija, ¿puedes decirme qué te ha parecido que el sábado Chelo, en tu defensa, volviendo a meter la pata, que tu hija es una fría, una manipuladora y una mierda?”.

La tensión se mascaba en el ambiente. Entonces Isabel le respondía: “Mi hija es mayor de edad. Yo no lo vi. No vamos a hablar de niños. Tu hija es mayor de edad también, más o menos”. “La mía es menor, pero vamos, tira”, dijo Gema enfadada.

Gema a Pantoja: “Tus hijos son los que ponen a tus nietos a la venta”

“Si no quieres no se nombra, no pasa nada. Nombráis a mis nietos y no pasa nada. Vale, no toquemos ese tema, no lo vayamos a tocar, que Gema me ha puesto una cara como diciendo de mi hija… Y entonces mi hija tenía siete meses, ¿vale?”, indicó Pantoja.

La respuesta de Gema fue contundente: “También has dicho que tus nietos no y ellos son los que les ponen a la venta. Esa es la diferencia entre mis nietos y mi hija”. Isabel terminaba diciendo: “Yo no lo he dicho para ofender, es un comentario bonito, te lo juro por dios, era muy guapa, me lo dijo”.