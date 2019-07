Una altanera Isabel Pantoja intimida a Albert Álvarez en el debate final de 'Supervivientes'

La noche del debate final de 'Supervivientes' ha recogido todos los sucesos de interés sucedidos durante el reality después de una final cargada de emociones. Con Jorge Javier Vázquez como domador de fieras, los conflictos han comenzado a brotar como las amapolas en primavera. Isabel Pantoja y Albert Álvarez han sido los protagonistas de la primera trifulca en plató.

Todo ha comenzado con una frase lapidaria que ha soltado Albert mientras respondía al presentador: "En mis pesadillas sale Isabel Pantoja". La tonadillera, sentada a unos metros del deportista, ha girado la cabeza como una leona que busca a su presa y ha respondido: "No sabía que no pudieras vivir sin mí, que hasta sueñas conmigo".

Duelo de miradas orquestado por Jorge Javier Vázquez

La respuesta ha dado lugar a una discusión en la que Jorge Javier, intentando azuzar a los implicados, ha pedido a Albert que se siente junto a Isabel. El presentador ha pedido al deportista que mire a los ojos a la cantante. Álvarez ha sido incapaz: "Te tengo que apartar la mirada".

Isabel Pantoja ha respondido: "Eso es malo". Albert le ha devuelto la contestación, afirmando: "Sí, porque me das miedo". En ese momento, el rostro de Isabel ha cambiado completamente, mostrando su enfado. La tonadillera ha espetado: "Hasta el día de hoy no me he comido a nadie".

El deportista, sacándose de la manga viejos conflictos relacionados con la comida, ha aseverado: "Sí, a todos los peces". La cantante ha decidido dar por cerrado el conflicto dejando claro que ella no tiene nada contra él e, incluso, afirmando que si ha llegado tan lejos es en parte gracias al voto pantojista.

Isabel Pantoja, ¿un blanco fácil?

La tonadillera ha sido diana habitual de los dardazos de sus compañeros durante el concurso. Ya sea por su protagonismo en 'Supervivientes' o su facilidad para entrar en las discusiones, algunos concursantes no han dudado en mostrar públicamente su animadversión hacia Pantoja.

Antes de Albert Álvarez, Mónica Hoyos lanzó unas cuantas pullas a Isabel en su entrevista final tras el reality. Una estrategia que ya utilizó en Honduras, vertiendo insultos muy graves contra la cantante.