Isabel Pantoja podría haber recuperado la ilusión con El Tato, un trabajador suyo

Desde hace unos meses la cantante es una Isabel Pantoja muy diferente a la que nos tenía acostumbrados a ver en los últimos años: entró por teléfono en ‘Sálvame’ dos veces y otra en Gran Hermano VIP, -antes de que Chabelita fuera expulsada-, reapareció públicamente en un acto y últimamente su actitud era totalmente distinta. Ahora se sabe que la razón de este cambio, para bien, podría estar motivada porque la tonadillera habría vuelto a recuperar la ilusión en un hombre de unos 50 años, al que se conoce en Cádiz como El Tato.

El hombre entró en la vida de Pantoja este verano, a finales del pasado mes de julio. El Tato trabaja para Isabel en Cantora, -la finca que heredó de Paquirri Rivera-, haciendo de su asistente, chófer, jardinero, mantenimiento de la finca y otras tareas, lo que le lleva a acompañar a la cantante a todas partes, según han informado este martes en ‘El programa de Ana Rosa’. El Tato habría llegado a Cantora recomendado por su expareja, que también es una de las empleadas de la finca.

La familia de Pantoja no ve con buenos ojos a El Tato, conocido por ser mujeriego

Sin embargo, esta persona no tiene la aprobación de los hermanos de Isabel, que le han dicho que no siga adelante con esta relación ya que no el hombre no tiene buena fama. Es conocido por ser un mujeriego, ha tenido varios problemas con la ley e incluso le catalogan como violento, ya que supuestamente habría llegado a protagonizar robos y peleas, según han apuntado en el programa de Mediaset.

A pesar de estas advertencias del entorno de Isabel, ella hace caso omiso, y se la ve muy feliz y animada hablando con El Tato, junto a su hija Isa, como se ha podido ver en las imágenes que ha emitido el programa.

Esta noticia se conoce días después de que se publicase que Isabel Pantojahabía echado de su casa a su hermano mayor Juan hace un mes y a su pareja, a la que echó hace poco más de un año. Una decisión que habría tomado tras tener varios conflictos con ellos y debido al delicado estado de salud de su madre, doña Ana, que también reside allí.