Isabel Pantoja, en la final de 'GH Dúo': habla de 'Supervivientes' y de la adicción a las drogas de Kiko Rivera

'GH Dúo' llega a la final. Kiko Rivera o María Jesús Ruiz se llevarán en maletín de los 100.000 euros. A la casa han acudido las madres de los finalistas. Y sí, ahí ha estado Isabel Pantoja.

La próxima concursante de 'Supervivientes 2019' ha entrado en la casa de Guadalix para ver a su hijo, poco antes de saber el veredicto de la audiencia.

Isabel Pantoja en 'GH Dúo'

Nada más verse, ambos se han fundido en un apasionado abrazo. "Pero qué guapa estás", le ha dicho él. "Te he visto las 24 horas", ha exclamado ella.

La tonadillera, con una apariencia muy juvenil y con un carácter afable y sonriente, le ha pedido a su hijo que le enseñe la casa.

"Eres real, hijo"

"Eres real, no me he sorprendido de nada porque yo te conozco", le ha confesado Isabel, que se ha puesto a llorar de lo emocionada que estaba de ver su 'pequeño'.

"Estoy alucinando con la casa porque ya me la conocía de memoria. No sabía si iba a venir o no, ha sido todo muy rápido", ha confesado la cantante. Seguro que se refería a sus últimas negociaciones con Mediaset, de las que Kiko no tiene ni idea.

"Yo le debo todo a mi madre. Ella me ha enseñado a ser como soy", ha añadido el finalista.

Kiko siente pena al pensar que esta noche se acaba todo ¡Pues anda que yo! 😢 #GHDÚOFinal2pic.twitter.com/9lWpOkvktF — Gran Hermano (@ghoficial) 11 de abril de 2019

Confiesa por qué va a 'Supervivientes'

El súper le ha instado a Isabel a que le contara algo a Kiko, refiriéndose a su próxima participación en el reality de supervivencia. "No es nada malo, cariño. Es súper... súper... Supervivientes", ha dicho ella.

A Kiko le ha alegrado mucho la noticia, aunque luego se ha echado las manos a la cabeza.

Jordi González, el presentador, le ha preguntado a Isabel que por qué ha decidido aceptar concursar: "Yo siempre he sido una forofa del programa. Me gusta el mar... Verme en una isla para mí es un sueño. De hecho se lo dije a Jorge Javier Vázquez hace unos años. Y uno de mis hobbies es pescar, que la gente no lo sabe. Voy a intentar dar todo lo que mi cuerpo pueda".

"Es lógico que una persona de 20 o 30 años tenga más agilidad, pero pienso que en ese reality hay que tener la cabeza muy bien. Y yo, por suerte o por desgracia, la tengo muy bien", ha dicho la tonadillera, que estaba visiblemente muy delgada.

La confesión de la adicción a las drogas de Kiko

Jordi ha querido saber cómo se tomó la confesión de la adicción a las drogas de su hijo. "Lo importante es que mi hijo está bien. Nos costó mucho. Él ha sido mucho más fuerte que yo. Dejé todo para estar con él, con mis niñas y con Irene, a la que adoro. Gracias a Dios, mi niño está hoy sano. Y se puede. Se puede", ha asegurado Isabel, que no se esperaba que lo contara.

"Esa noche me eché a llorar. Todos nos sentíamos muy orgullosos, yo la que más. No hay una sola persona que no me haya felicitado", ha matizado.

Tras todo esto, madre e hijo se han despedido para reencontrarse posteriormente en plató.