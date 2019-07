Escándalo en 'Supervivientes': dos pruebas indican que Isabel Pantoja lleva días en España

Escándalo en Honduras. Isabel Pantoja llevaba semanas queriendo abandonar 'Supervivientes 2019'. Quiso que la audiencia la echara en varias ocasiones, y también intentó negociar con Telecinco su marcha. Pero todo cayó en saco roto.

Hacía días, de hecho, que la tonadillera no amenazaba con irse. Y, de pronto, la organización decide que la artista debe abandonar, tal y como comunicaron este domingo en el debate.

No obstante, antes sucedieron dos cosas bastante raras que apuntan a que Pantoja lleva días en España, y que por tanto se habría estado engañando a la audiencia. Son estas:

El pasado jueves, 4 de julio, la cantante fue apartada de sus compañeros por "prescripción médica". No apareció en la gala, y lo único que se supo de ella fue a través de una conexión telefónica desde, presuntamente, el hospital.

Lo raro de todo esto es que la voz de Pantoja no parecía ser de ella. Y decimos "parecía" porque no queremos problemas legales. Todo apunta, tal y como indican numerosos seguidores del reality por redes, a que la que conectó con el programa fue su sobrina Anabel Pantoja, desde España, haciéndose pasar por su tía con escaso éxito.

Juzguen ustedes mismos:

No sabremos nunca si es Anabel o no a no ser que se ponga en manos de la justicia para que nos lo aclaren...esta mañana vi el programa en Mitele y no tengo los medios acústicos necesarios para poder decir que sea Isabel o Anabel...y creo que estamos la mayoria igual.